Prima reacție a lui Grindeanu în scandalul din Justiție: „Numai cine nu vrea să vadă, nu-și dă seama că e un joc politic”

A fost prima reacție a președintelui PSD în scandalul din justiție. Foto: Agerpres

Sorin Grindeanu a declarat, referitor la scandalul din sistemul de Justiție, că „numai cine nu vrea să vadă” nu înțelege că este vorba, de fapt, despre „un joc politic”. Președintele PSD s-a declarat siderat și de faptul că „unii lideri USR cu dosare în justiție” cer modificarea legilor justiției. „Măcar noi tăcem din gură”, a spus Grindeanu. Liderul social-democraților a spus că deși orice lege poate fi îmbunătățită trebuie lăsați profesioniștii să vină cu propuneri, iar politicul să nu mai intervină.

„Nu ştiu de ce trebuie să legăm lucrurile acestea (sintagma 'PSD - ciuma roşie', n.r.). Unii şi-au făcut partid pe înjuratul PSD. Aţi văzut că noi, PSD, ne-am ţinut departe de toată această gălăgie. Pe mine mă miră în aceste zile faptul că unii lideri USR cu dosare în justiţie vorbesc de schimbarea legilor justiţiei. Măcar noi tăcem din gură”, a spus Sorin Grindeanu, care s-a aflat astăzi la Timișoara.

Președintele PSD a spus că deși orice lege poate fi îmbunătățită este rolul profesioniștilor să vină cu propuneri, adăugând că îl „deranjează” amestecul politicului în justiție.

„Nu ne dăm cu părerea, pentru că nu e rolul nostru să facem lucrul acesta. Eu cred că e rolul profesioniştilor în domeniu. Orice lege poate fi îmbunătăţită, profesioniştii în domeniu pot face acest lucru. Eu, ceea ce ştiu, este că avem acest pachet de legi care a fost adoptat în urmă câţiva ani, care ne-a dus la ridicarea MCV.

De asemenea, ştiu că rapoartele pe justiţie pe care le primim de la Uniunea Europeană sunt unele care arată că suntem pe calea cea bună. Dar orice lege poate fi îmbunătăţită. Pe mine mă deranjează un pic acest amestec al politicului în zona aceasta de justiţie”, a spus Grindeanu.

Sorin Grindeanu s-a declarat neîncrezător și în veridicitatea documentarului Recorder.

„Şi e străvezie toată povestea. O vedem. Numai cine nu vrea să vadă, nu-şi dă seama că e pur şi simplu un joc politic pe care l-au pornit unii în România", a adăugat șeful PSD.

A fost prima reacție a președintelui PSD în scandalul din justiție. Sorin Grindeanu a fost criticat chiar din interiorul partidului pentru „tăcerea” pe acest subiect. Constantin Toma a criticat, la Antena 3 CNN, conducerea PSD pentru că nu a avut o luare de poziție în scandalul care zguduie sistemul de justiție după dezvăluirile din documentarul Recorder.

Primarul Buzăului a spus că partidul are numai de pierdut din această tăcere, care „uneori” poate „însemna multe cuvinte”. În ceea ce-l privește, Constantin Toma s-a declarat revoltat de acuzațiile magistraților și a spus că nu crede că este vorba de o răfuială între două tabere din sistem, ci documentarul a arătat că „este o problemă foarte gravă în justiția română.”

Mii de oameni protestează de mai multe zile după difuzarea documentarului Recorder în care apar acuzaţii că sistemul de justiţie este subjugat. Președintele Nicuşor Dan a spus aceste cazuri trebuie investigate, iar persoanele vinovate trebuie pedepsite. Preşedintele i-a invitat pe toți magistrații să îi scrie despre aceste problemele sesizate în documentar și a anunțat consultări în data de 22 decembrie. Premierul Ilie Bolojan a spus că va analiza situaţia împreună cu echipa sa de consilieri de la Guvern şi că va discuta şi cu asociaţiile de magistraţi. La rândul său, ministrul Justiţiei spune că trebuie făcute investigaţii, iar cei vinovaţi sancţionaţi. Curtea de Apel București a negat toate acuzațiile.