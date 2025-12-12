Constantin Toma critică tăcerea din PSD în scandalul din justiție: „Partidul pierde, tăcerea înseamnă multe cuvinte uneori”

Constantin Toma a criticat, la Antena 3 CNN, conducerea PSD pentru că nu a avut o luare de poziție în scandalul care zguduie sistemul de justiție după dezvăluirile din documentarul Recorder. Primarul Buzăului a spus că partidul are numai de pierdut din această tăcere, care „uneori” poate „însemna multe cuvinte”. În ceea ce-l privește, Constantin Toma s-a declarat revoltat de acuzațiile magistraților și a spus că nu crede că este vorba de o răfuială între două tabere din sistem, ci documentarul a arătat că „este o problemă foarte gravă în justiția română.”

Constantin Toma a spus că în calitate de cetățean, dar și membru al PSD, deși nu poate înlocui o luare de poziție din partea conducerii partidului, este revoltat de dezvăluirile magistraților din documentarul „Justiție capturată”.

„Sunt și eu revoltat. Cum este marea majoritate, dacă nu chiar 99% sau 90% din populația României vizavi de ce se întâmplă în justiție în acest moment. Iar acest documentar făcut de Recorder, cum să spun eu, scoate o chestie la lumină de care știam cu toții.

Asta coroborat și cu ce s-a întâmplat până acum cu pensiile astea la 48 de ani, cu pensii foarte mari, cu regim special. Nici ei nu sunt speciali, nici noi nu suntem speciali. Toată lumea trebuie să fie egală în fața legi. (...) Avem și dovezi date de Recorder că magistrații fac tâmpenii și cei care trebuiau să stea după gratii și trebuiau să întoarcă bani statului român foarte mult...nu și-au făcut treaba”, a spus primarul PSD de la Buzău.

Întrebat de ce conducerea PSD nu a avut nicio reacție în acest scandal, Constantin Toma a spus „întrebați-l pe domnul Grindeanu, eu cu toți membri PSD cu care vorbesc, toți spun ceea ce simt și eu și ceea ce v-am spus și dumneavoastră. Suntem revoltați.

„Vreau să vă informez că nu mi-a dat raportul unde este. E o problemă foarte gravă și partidul pierde prin această tăcere. Și tăcerea înseamnă multe cuvinte uneori”, a spus edilul.

Întrebat, de asemenea, dacă ar putea fi vorba despre o răfuială între două tabere din justiție, primarul a spus că pe el documentarul l-a convins.

„Nu cred în acest lucru.. Acest documentar pe mine m-a convins că este o problemă foarte gravă în justiția română”, a spus Constantin Toma.

În documentarul „Justiţie capturată”, realizat de Recoder, judecătorul Laurenţiu Beşu a făcut dezvăluiri despre fapte petrecute la Curtea de Apel Bucureşti (CAB).

A doua zi, la conferința de presă a CAB, menită să demonteze acuzațiile din documentar, o judecătoare, Raluca Moroșanu, a înfruntat conducerea CAB și a declarat că acesta a spus adevărul, iar cine susține contrariul minte.

„Suntem terorizați”, a spus ea. La câteva ore după aceste declarații, peste 200 de magistrați au precizat că adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate.

Curtea de Apel București și Consiliul Superior al Magistraturii au negat acuzațiile din documentarul Recorder și au denunțat o campanie de „destabilizare” a sistemului de justiție.

Președintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, a acuzat joi, într-o conferință de presă după difuzarea documentarului Recorder că este „cea mai gravă mistificare sunt alegațiile privind direcționarea dosarelor prin schimbarea arbitrară a compunerii completelor”.