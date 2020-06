Cristoiu: Oamenii de cultură sunt infinit mai puţin importanţi în regimul Iohannis decât pescarii

Redăm integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro:

„Măsurile de protecţie din domeniul pescuitului sportiv au fost stabilite de Ministerul Agriculturii şi Ministerul Sănătăţii prin Ordinul nr. 143/949/2020 – de aprobare a Regulamentului de practicare a pescuitului recreativ în condiţii de siguranţă şi de limitare a efectelor pandemiei de COVID-19 în cadrul amenajărilor piscicole şi habitatelor piscicole naturale, publicat în Monitorul Oficial nr. 463 din 02 iunie 2020.

Ca de obicei cînd vine vorba de reglementarea de către Guvernul Orban a unor domenii ale vieţii complexe şi complicate, documentul atingea absurdul de tip Jaroslav Haşek, maestrul satirizării Imperiului austro-ungar în materie de birocraţie fantasmagorică, prin măsurile aşa zise de protecţie împotriva Coronavirus pe care pescarii amatori erau obligaţi să le respecte dacă nu voiau să fie amendaţi. Astfel pescarul amator, cel descris în cîntecelul de pe vremuri ca stînd de dimineaţă lîngă lac, avea obligativitatea de a purta mască pînă la momentul accesului în perimetrul locului de pescuit pus la dispoziţia pescarului şi de la momentul părăsirii acestuia la plecare. După purtare – zicea Ordinul – masca se aruncă imediat, într-un coş de gunoi sau spaţiu destinat în acest sens, preferabil cu capac, urmată de igienizarea mâinilor.

De asemenea Ordinul impunea pescarului amator: