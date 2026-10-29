Andre Rieu revine în România: „Regele Valsului” va susține două concerte la Cluj-Napoca, în octombrie 2027

Andre Rieu. sursa foto: Getty

Andre Rieu, celebrul violonist și dirijor olandez cunoscut în întreaga lume drept „Regele Valsului”, se întoarce în România pentru două seri de concert pe care le va susține pe 21 și 22 octombrie 2027, pe scena BT-Arena din Cluj-Napoca, iar biletele vor fi puse în vânzare începând de joi, 5 noiembrie 2026, de la ora 11:00, prin rețeaua EVENTIM.ro.

Înainte de anunțul oficial, artistul le-a transmis fanilor din România un mesaj în care spune că el și orchestra lui abia așteaptă revederea cu publicul de la Cluj.

„Bună, dragii mei prieteni din România! Eu și orchestra mea suntem foarte încântați că ne vom revedea cu toții la Cluj, în octombrie! Abia așteptăm să petrecem împreună o seară minunată, plină de muzică, romantism, râsete și, bineînțeles, multă magie. Ne vedem la Cluj! Cu mult drag din Maastricht!”, este mesajul lui Andre Rieu.

Cele două concerte se anunță printre cele mai așteptate evenimente muzicale ale anului, iar explicația ține de dimensiunea fenomenului pe care îl reprezintă artistul olandez.

Andre Rieu a vândut peste 40 de milioane de albume și susține anual peste 80 de concerte, la care participă mai mult de 700.000 de spectatori, ceea ce îl plasează printre cei mai de succes artiști live din lume.

Turneele sale internaționale se desfășoară frecvent cu săli și arene pline până la ultimul loc, iar revenirea în România promite să devină un nou moment important în calendarul său de concerte.

Cei care vor ajunge la BT-Arena vor avea parte de un program variat, în care ariile de operă se împletesc cu melodii din musicaluri, coloane sonore celebre, piese clasice îndrăgite și melodii tradiționale, toate completate, bineînțeles, de valsurile pline de energie și emoție care l-au făcut cunoscut pe André Rieu în întreaga lume.

Concertele sale sunt apreciate nu doar pentru calitatea muzicii, ci și pentru atmosfera de spectacol creată de costumele elaborate, decorurile impresionante și jocurile de lumini.

Pe scenă, Andre Rieu va fi însoțit de cei 60 de muzicieni ai Orchestrei Johann Strauss, alături de care construiește seri pline de emoție, umor și surprize, care se transformă adesea într-o adevărată sărbătoare a muzicii, trăită împreună cu publicul.

Orchestra reunește muzicieni și soliști din peste 18 țări, iar fiecare producție internațională are propria scenă, costume create special și o echipă tehnică dedicată, astfel încât spectacolul să fie la același nivel ridicat de la o seară la alta.

Puțini artiști au reușit să aducă muzica clasică mai aproape de publicul larg cu atâta naturalețe precum Andre Rieu. Datorită spectacolelor sale, milioane de oameni au descoperit sau au redescoperit frumusețea muzicii clasice, iar valsul a devenit un fenomen muzical de anvergură mondială.

Născut la Maastricht, într-o familie de muzicieni, Andre Rieu a început să studieze vioara la doar cinci ani. În 1987 a înființat Orchestra Johann Strauss, care a ajuns între timp cea mai mare orchestră privată din lume, iar astăzi este considerat unul dintre cei mai de succes violoniști și unul dintre cei mai bine vânduți artiști din istoria muzicii clasice.

Popularitatea lui se vede și în mediul online, unde are peste 22 de milioane de urmăritori pe rețelele de socializare și mai mult de un miliard de vizualizări pe YouTube, fiind îndrăgit de oameni de toate vârstele, din întreaga lume.

Biletele pentru concertele din 21 și 22 octombrie 2027 vor putea fi cumpărate de la 5 noiembrie 2026 prin EVENTIM.ro, rețeaua oficială de ticketing, dar și de pe site-ul artistului, www.andrerieu.com.

Pentru a evita prețurile umflate sau riscul de a cumpăra bilete care nu sunt valabile, organizatorii le recomandă fanilor să își procure biletele doar de la distribuitorii autorizați.