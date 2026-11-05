André Rieu revine în România în octombrie 2027. Biletele pentru cele două concerte de la Cluj-Napoca se vând de joi, 5 noiembrie

1 minut de citit Publicat la 14:02 05 Noi 2026 Modificat la 14:02 05 Noi 2026

Andre Rieu. Foto: Getty Images

André Rieu revine în România, iar biletele pentru cele două concerte se pun în vânzare chiar de astăzi, joi, 5 noiembrie. Celebrul violonist va urca din nou pe scenă alături de Orchestra Johann Strauss, în octombrie 2027, la Cluj-Napoca.

Supranumit "Regele Valsului", artistul le pregătește românilor un spectacol cu arii de operă, muzică de film și valsurile care l-au făcut celebru în întreaga lume. André Rieu ne-a dezvăluit și câteva dintre surprizele pregătite pentru publicul din România. Interviul integral îl puteți urmări sâmbătă, de la ora 23:00, doar la Antena 3 CNN.

Sunt vești excelente pentru iubitorii muzicii clasice. Celebrul André Rieu şi Orchestra Johann Strauss revin anul viitor în România, pentru două spectacole extraordinare.

"Regele Valsului" promite că evenimentul care va avea loc în octombrie 2027, la Cluj Napoca, să fie un nou moment de referință în calendarul său internațional. Publicul este invitat într-o călătorie muzicală fascinantă, printr-un program spectaculos care îmbină arii de operă, musicaluri, coloane sonore de film şi valsurile pline de energie și emoție care l-au consacrat pe artist.

"Când oamenii vin la concert, știu că vor avea parte de o seară pe care nu o vor uita niciodată. Călătoresc în întreaga lume și vin la Cluj pentru a-i face pe oameni fericiți, pentru a-i emoționa până la lacrimi, pentru a-i face să danseze și să se bucure. Vreau să-i ajut să uite de tot ceea ce se întâmplă acum în lume.

Le pot spune oamenilor din Cluj și din România că le promit o seară pe care nu o vor uita niciodată, dacă vin la concert. Și cred că apoi, când vor merge acasă, vor avea nevoie de cel puțin două săptămâni ca să revină cu picioarele pe pământ", a declarat André Rieu.