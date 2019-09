Celebrul scriitor și disident anti-comunist maghiar György Konrád a murit la vârsta de 86 de ani

captură: ATV Magyarország

Autorul, eseistul și sociologul maghiar György Konrád a murit vineri după-amiază, a spus familia sa, scrie publicația HungaryToday.

Konrád a murit după o lungă boală la 86 de ani. A fost unul dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai prozei maghiare din întreaga lume, cu lucrări traduse în multe limbi.

Născut în Debrecen în 1933, Konrád a supraviețuit Holocaustului într-o casă sigură din Budapesta. A absolvit Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta în 1956. După ce a servit la Garda Națională în timpul revoluției din 1956, și-a făcut viața prin slujbe ad-hoc pentru câțiva ani. În 1959 a obținut un loc de muncă de stat cu normă întreagă, lucrând ca supraveghetor de bunăstarea copiilor până în 1965. Experiența acumulată în această perioadă i-a servit drept bază pentru primul său roman The Work Worker.

A lucrat îndeaproape cu sociologul urban Iván Szelényi, cu care a scris o carte despre problemele sociologice ale noilor locuințe.

Citând motive politice, autoritățile comuniste au interzis publicarea celui de-al doilea roman al său, The City Builder.

După ce și-a pierdut locul de muncă în 1973, Konrád, împreună cu Szelényi, au scris The Intellectuals on the Road to Class Power, o analiză sociologică a istoriei politice care pune sub semnul întrebării regula muncitorilor din Ungaria de atunci. Cu toate acestea, poliția politică a confiscat manuscrisul și i-a arestat pe autori pentru instigare la adresa statului.

Au fost informați că li se va permite să emigreze cu familiile lor. Szelényi a acceptat oferta, în timp ce Konrád a rămas în Ungaria, alegând emigrarea internă.

A publicat în maghiară samizdat și prin editurile occidentale. Practic din această perioadă până în 1989, Konrád a fost un autor interzis în Ungaria, lipsit de toate veniturile legale. În 1987-88 a predat literatura mondială la Colorado College din Colorado Springs.

În anii 1980 Konrád a fost membru al Opoziției Democrate, iar în 1988 a devenit fondatorul Alianței liberale a democraților liberi (SZDSZ).

În 1990 a fost ales președinte al PEN International, ocupând funcția integrală până în 1993. Între 1997 și 2003, Konrád a fost ales de două ori președinte al Akademie der Kuenste din Berlin-Brandenburg.

Lista sa lungă de premii a inclus Premiul Kossuth (1990), premiul de pace al PEN International (1991), Legiunea de Onoare a Franței (1996), Premiul Charlemagne (2001), Ordinul de Merit al Meritului Republicii Maghiare cu Steaua ( 2003), cetățenia onorifică a Budapestei (2004) și Premiul pentru drepturile omului Franz Werfel (2007).