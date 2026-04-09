De la ariile lui Puccini la „Rolling in the Deep”. Cum a ajuns Alexandra Crișan vocea celui mai mare turneu simfonic al Europei

A crescut într-o casă în care se auzea doar muzică gospel și clasică. A studiat ani întregi arii de Puccini, convinsă că va fi solistă de operă. Acum, Alexandra Crișan este vocea care umple cele mai mari săli de concert din Europa, transformând hituri Metallica, Adele, Queen sau Beatles în experiențe simfonice copleșitoare. Solista româncă este, în acest moment, numele central al turneului „Pop meets Classic – The Symphonic Celebration”, cel mai ambițios proiect crossover de pe continent, alături de orchestra austriacă K&K Philharmoniker.

În aprilie 2026, Alexandra Crișan urcă pe unele dintre cele mai impunătoare scene din Europa – Tonhalle Dusseldorf, KKL Luzern, Meistersingerhalle Nurnberg, Philharmonie Berlin – pentru a transforma cele mai mari hituri ale muzicii pop în experiențe orchestrale despre care publicul spune că produc un singur efect consistent: piele de găină.

Turneul „Pop meets Classic – The Symphonic Celebration”, aflat sub bagheta dirijorului și compozitorului austriac Matthias Georg Kendlinger, reunește pe scenă peste 60 de artiști: orchestra simfonică K&K Philharmoniker – una dintre cele mai importante formații simfonice private de pe continent –, o trupă pop integrată, compania de street dance condusă de coregraful francez Yann Antonio și, în centrul tuturor, vocea Alexandrei Crișan.

Conceptul este, în esență, simplu: cele mai mari piese din istoria muzicii pop sunt preluate de un ansamblu simfonic care le tratează cu aceeași seriozitate cu care ar trata o simfonie de Beethoven. Iar rezultatul este orice; numai simplu nu.

Două lumi care se întâlnesc într-o singură voce

Ceea ce o face pe Alexandra Crișan solista perfectă a acestui proiect nu este doar vocea, ci faptul că în ea coexistă exact lumile pe care turneul le unește.

Pregătită în canto clasic încă de la 9 ani, laureată a Olimpiadelor Naționale de Operă din România, ea are capacitatea fizică de a-și proiecta vocea peste un ansamblu simfonic complet – o abilitate pe care foarte puțini soliști pop sau soul o dețin. Când cântă, Alexanda își închide ochii. Și intră într-o lume paralelă, mărturisește ea.

„Nu mai sunt mental acolo unde sunt fizic”, spune ea. Face muzică „pentru suflete în ghips”. Nu e un slogan; ci e felul în care se definește. Și, probabil, tocmai de aceea, într-o sală cu peste 2.000 de locuri, vocea ei ajunge la fiecare spectator în parte.

Premiera din 1 februarie 2026, la Kuppelsaal Hannover, în fața a peste 2.500 de spectatori, a generat prima recenzie editorială cu o frază care avea să rămână lipită de turneu: presa austriacă a descris-o pe Alexandra drept „un real highlight al serii, care a marcat întreaga seară cu vocea sa expresivă”.

Cum începe o poveste de turneu: un e-mail și două limbi necunoscute

În decembrie 2025, Alexandra Crișan a primit un e-mail de la Matthias Kendlinger, cu propunerea de a se alătura turneului european. Tocmai se întorsese acasă de la repetițiile pentru concertele de Crăciun. Prima reacție: entuziasm amestecat cu un detaliu pe care puțini soliști l-ar recunoaște public.

„Urma să plec în turneu cu o grămadă de oameni pe care nu îi mai văzusem în viața mea, să cânt piese pe care nu le mai cântasem, și deși vorbesc o mulțime de limbi, urma să fiu înconjurată de două limbi pe care nu doar că nu le stăpânesc: nu le cunosc! Germana și ucraineana”, mărturisește solista.

A acceptat cu bucurie. Au urmat discuții telefonice, întâlniri video și un repertoriu stabilit de la distanță. În ianuarie a ajuns în Austria, unde a repetat timp de două săptămâni cu orchestra.

„Au fost foarte atenți, foarte primitori, dar mai ales foarte organizați, iar asta a făcut ca prima interacțiune cu ei și prima repetiție să se simtă natural”, spune Alexandra.

În februarie a urmat primul concert împreună, la Hannover. Pe Kendlinger l-a cunoscut, la propriu, „din mers” – venea de la aeroport când dirijorul a văzut-o și s-a apropiat, prietenos, să facă cunoștință.

„Părea că ne știm de multă vreme”, spune Alexandra. „Ăsta e sentimentul pe care îl am: că ne știm de o viață”.

Nu s-a întrebat nicio secundă ce caută acolo. Dar a simțit, în fiecare clipă, recunoștință.

„Am simțit că sunt exact acolo unde trebuie să fiu. Că drumul ăsta a fost pregătit pentru mine”, mărturisește ea.

„Matthias e un rockstar”

Despre dirijorul Matthias Georg Kendlinger, Alexandra vorbește cu admirație nedisimulată.

„Matthias e un rockstar, cu siguranță. Este un om foarte inteligent, funny, cu muzica în sânge, și un dirijor foarte iubit aici. Asta e ce am putut înțelege din prezența oamenilor la concertele lui și din reacțiile celor din sală”, spune solista.

După concerte, cei doi au apucat să discute lucruri din viață – despre cum și când au știut fiecare că muzica e drumul pe care trebuie să meargă.

„Am înțeles atunci de ce ne înțelegem atât de bine: trăim cu muzica și pentru muzică”, adaugă Alexandra.

Kendlinger însuși își definește filosofia într-o singură frază: „Omul se află în centrul a tot ceea ce fac. Vreau să stârnesc emoții, să provoc piele de găină, să mișc oamenii”. Iar turneul „Pop meets Classic” este proba vie că el nu vorbește în gol.

Ce se întâmplă când muzica dispare

Viața de turneu este provocatoare, recunoaște Alexandra: „Cu atât mai mult cu cât ești un om care gândește și simte mult. Toată muzica, toate drumurile, fiecare noapte în camera ta, atunci când muzica dispare și e liniște... toate astea activează în mine o multitudine de sentimente și stări. Și asta face ca fiecare scenă pe care cânt să îmi aducă emoții diferite”.

Pentru ea, însă, cântatul acompaniat de o orchestră rămâne „infinit mai înălțător decât orice altă formulă”.

Și nu este o afirmație retorică – este un fapt verificabil pe scenele din Düsseldorf, Stuttgart, Luzern, Nurnberg și Berlin, unde publicul a confirmat-o prin singurul vot care contează cu adevărat: aplauze, bilete vândute și recenzii de cinci stele.

Un cerc care se închide

Ceea ce face acest turneu cu adevărat special pentru Alexandra Crișan nu ține de dimensiunea scenelor, ci de un cerc care se închide. Crescută într-o casă în care nu se auzea decât muzică gospel și muzică clasică, formată la Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin” din Galați ca solistă de canto clasic și laureată a Olimpiadelor Naționale de Operă, Alexandra a studiat ani de zile arii de Puccini înainte să descopere că sufletul ei cânta, de fapt, în altă cheie.

A renunțat la rigoarea matematică a operei – „cânți cum a simțit compozitorul, nu cum simți tu” – în favoarea libertății pe care i-o ofereau R&B-ul, soul-ul și gospelul. Acum, pe scenele filarmonicilor europene, cele două lumi se reunesc. Opera nu a fost abandonată, ci doar lăsată să respire prin altă muzică.

„A fost o onoare extraordinară, în primul rând, să fiu invitată să fac parte din acest proiect”, spune Alexandra. „Imediat ce am ajuns la prima repetiție, totul a devenit o plăcere imensă și o bucurie pe care nu am cum să o exprim, întâlnind acești oameni frumoși cu care am creat o familie, deși ne-am cunoscut direct la sala de repetiții, direct înainte să cântăm împreună prima piesă din turneu. Iar concertele... nu am cuvinte. Pare un vis împlinit. Și dacă ar fi să cutez mai mult, aș vrea să devină o rutină”.

O rutină e un cuvânt interesant pentru o experiență care include cântatul piesei „Rolling in the Deep” cu un cor de alamă în spate și „Hey Jude” împreună cu 2.500 de oameni care îți țin isonul. Dar Alexandra Crișan a fost mereu genul de artist care tratează extraordinarul cu naturalețe, și normalul cu dramatism – exact în această ordine.

„Fetița aceea a crescut”

Întrebată ce i-ar spune fetiței care cânta în fiecare sâmbătă la prânz în sufragerie, îmbrăcată ca un tort, cu mama la pian, Alexandra Crișan nu ezită nicio clipă.

„Fetița aceea a crescut. Acum e îmbrăcată în pietre și pene și nu îi mai este teamă că lumina reflectoarelor va lumina într-atât încât lumea va putea vedea cum e la ea în suflet. A învățat multe de atunci până acum. Iar acum știe să gestioneze orice îi vine în cale și e mândră că nu a renunțat niciodată”, spune ea.

Ce urmează

Turneul continuă cu opriri la DR Koncerthuset Copenhaga (8 aprilie, aproape sold out), Kulturpalast Dresda (10 aprilie, complet epuizat) și Beethovenhalle Bonn (11 aprilie).

Concertul de la Dresda s-a vândut integral cu zile înainte de eveniment, într-o sală de 1.754 de locuri care găzduiește în mod curent Filarmonica din Dresda – un detaliu care spune mai mult decât orice superlativ despre calitatea aranjamentelor orchestrale create special pentru acest format.

Turneul „Pop meets Classic – The Symphonic Celebration” se desfășoară pe parcursul a peste două ore și aduce pe scenă repertoriul marilor nume ale muzicii pop și rock – Michael Jackson, Taylor Swift, Metallica, Billie Eilish, Linkin Park, The Beatles, ABBA, Queen, Coldplay, Adele, AC/DC, Ed Sheeran – combinat cu selecții din repertoriul clasic.

Orchestra K&K Philharmoniker, fondată în 2002 de Matthias Georg Kendlinger, susține peste 100 de concerte anual în 16 țări europene și este singurul ansamblu simfonic de la acest nivel finanțat integral privat.