De la Evul Mediu la zorii modernității în volumul al II- lea din colecția „Istoria universală” de Ioan Slavici

Volumul al II- lea din colecția „Istoria universală” de Ioan Slavici

După succesul primului volum, Editura Paul Editions aduce publicului volumul al II-lea al lucrării „Istoria universală” de Ioan Slavici, o carte care continuă călătoria prin marile transformări ale omenirii. Dacă în debutul colecției, autorul a urmărit nașterea civilizațiilor antice, în al doilea volum el pășește într-o epocă schimbătoare, în care lumea veche se destramă, iar o nouă ordine începe să prindă formă.

O lume în plină schimbare

Slavici descrie o perioadă dominată de neliniște, marcată de schimbări care vor modela viitorul continentelor. Antichitatea se stinge treptat, iar din cenușa ei se ridică o lume aspră, dar plină de forța începuturilor: Evul Mediu, cu toate tensiunile și miracolele sale, când omul începe să-și caute un loc nou în istorie.

În paginile acestui volum, imperiile se prăbușesc și altele se înalță, uneori parcă din nimic. Credința devine un steag sub care se unesc sau se dezbină popoare. Regii și papii se confruntă într-o luptă continuă pentru putere, iar comunitățile, încă fragile, își caută identitatea.

Slavici surprinde cu acuratețe marile mișcări ale epocii: cruciadele, migrațiile, întemeierea statelor medievale, descoperirea lumilor necunoscute. Toate acestea alcătuiesc tabloul unei omeniri care trăiește între două extreme: frica de necunoscut și curajul de a-l înfrunta.

Un volum pentru cei pasionați de istorie și cultură

Ioan Slavici reușește să aștearnă în acest volum un tablou amplu al unei lumi în transformare, o lume din care se vor naște ideile, instituțiile și structurile moderne.

