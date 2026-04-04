„Founders Museum” – expoziția care i-a învățat pe elevii Academiei Da Vinci că libertatea nu are cale de mijloc

„Le-am spus copiilor că există momente în istorie în care nu poți sta la jumătate de drum. Cei 56 de semnatari ai Declarației de Independență au știut că nu există variantă de siguranță: ori cele 13 colonii deveneau libere, ori ei urmau să fie spânzurați. Despre asta este libertatea. Despre curajul de a-ți asuma totul.” — a declarat Lavinia Șandru, jurnalist și președinta Academiei Da Vinci

În acest spirit, două grupe de elevi ai Academiei Da Vinci au participat la o vizită educațională specială la Biblioteca Națională a României, unde au descoperit expoziția „Founders Museum” (Muzeul Părinților Fondatori ai Americii), organizată de Ambasada Statelor Unite ale Americii, cu ocazia aniversării a 250 de ani de la Declarația de Independență.

Expoziția, realizată într-un format modern și interactiv, le-a oferit elevilor acces direct la poveștile celor care au schimbat cursul istoriei. Portretele celor 56 de semnatari, contextul Revoluției Americane și ideile fundamentale care au stat la baza nașterii unei națiuni au fost prezentate într-un mod accesibil și captivant, transformând vizita într-o adevărată lecție despre responsabilitate și destin.

Vizita a fost posibilă la invitația directorului Biblioteca Națională a României, Bogdan Gheorghiu, care a subliniat importanța unor astfel de inițiative: „Ne dorim ca Biblioteca Națională să fie un loc în care tinerii nu doar citesc despre istorie, ci o înțeleg și o simt. Această expoziție transmite exact aceste valori.”

Pentru Academia Da Vinci, experiența a fost încă o confirmare a modului în care educația trebuie construită – dincolo de manuale, aproape de realitate.

„Copiii au nevoie de astfel de întâlniri cu istoria. Nu pentru a memora, ci pentru a înțelege ce înseamnă să îți asumi un ideal”, a declarat Bogdan Ionescu, directorul educațional al Academiei.

„Istoria nu este doar despre trecut, ci despre emoția și alegerile oamenilor. Iar această expoziție le-a arătat copiilor exact asta”, a adăugat Monica Vâlcu, actriță și lector.

La rândul său, Adrian Gazdaru, actor, manager cultural și lector al Academiei, a punctat: „Când înțelegi cât a costat libertatea, începi să o privești altfel. Asta au învățat astăzi acești copii.”

Vizita la „Founders Museum” a devenit, astfel, mai mult decât o ieșire educațională – a fost o lecție despre alegeri fără compromis, despre curaj și despre momentul în care istoria se scrie de către cei care au puterea să nu se oprească la jumătate.