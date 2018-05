Începe Festivalul Internațional de Teatru ”Teatru, stradă și copil”

Ajuns la ediția a VII-a, Festivalul Internațional de Teatru ”Teatru, stradă și copil” este organizat de Primăria Municipiului București prin Teatrul de Animație Țăndărică, sub egida UNIMA România și ASSITEJ România și face parte din proiectul Stagiunea de vară, aflat sub motto-ul: Fă ceva diferit! Du un copil la teatru azi.

Prima etapă a Festivalului se va desfășura în perioada 29 mai - 3 iunie la Teatrul Itinerant Țăndărică din Parcul Sebastian și la sediul permanent al Teatrului Țăndărică. Vor fi șase zile cu spectacole din țară și din strănătate, ateliere de jocuri teatrale și construcție de marionete. De asemenea, la workshop-ul interactiv Micul prinț – o

întâmplare, copiii vor parcurge o serie de ateliere de lucru cu marioneta căreia îi vor putea da viață prin senzori ce le permit accesul in lumea 3D.



Conceptul Festivalului „Teatru, stradă și copil” presupune conștientizarea, dezvoltarea și educarea copiilor prin cultură, promovarea valorilor cultural artistice contemporane autohtone și internaționale, educarea publicului prin intermediul artei vizuale și de animație, etc. Din dorința de a pătrunde în zone lipsite de acces la

cultură, Teatrul Țăndărică a implementat proiectul cultural Teatrul pentru toți prin achiziționarea unui teatru-cort în care se desfășoară stagiunea de vară a festivalului „Teatru, stradă și copil”, astfel luând ființă un proiect cu caracter unic în peisajul teatral local și internațional.



În ediția din acest an, Teatrul Itinerant Țăndărică se va afla în Parcul Sebastian (29 mai - 17 iunie), Parcul Lumea Copiilor (23 iunie - 22 iulie) și Parcul Carol (1 - 23 septembrie)



Biletele pentru spectacolele de la Teatrul Itinerant Țăndărică pot fi achiziționate doar de la casa de bilete din Parcul Sebastian. Informațiii despre program și tariful biletelor, pe http://www.teatrultandarica.ro /