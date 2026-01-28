„Istoria românilor, de la origini și până astăzi” – o lucrare de referință în două volume

În a doua parte a lucrării „Istoria românilor, de la origini și până astăzi”, istoricul Ovidiu Pecican propune o analiză amplă a epocii moderne și contemporane, surprinzând contradicțiile, dramele și realizările care au modelat România de astăzi.

Volumul 2 este disponibil la chioșcuri începând de miercuri, 28 ianuarie, la prețul de 55 lei.

Modernitatea românească: criză, transformare și reconstrucție

Pentru români, modernitatea a fost marcată de numeroase perioade dificile: dominația otomană, războaiele purtate pe propriul teritoriu, pierderile teritoriale, ocupațiile militare și, mai târziu, dictaturile care au amenințat existența statului. Aceste momente sunt analizate în volum fără ocolișuri, cu rigoare și onestitate, așa cum au fost ele trăite și consemnate de istorie.

În același timp, volumul evidențiază și dimensiunea constructivă a modernității: afirmarea culturii în limba română, formarea conștiinței naționale și dezvoltarea instituțiilor moderne, construite în dialog cu Occidentul. Aceste procese au dus la câștigarea independenței, la recunoașterea României ca regat european și, în cele din urmă, la realizarea unității statale.

Repere culturale și intelectuale ale României moderne

Un loc esențial în această istorie îl ocupă viața culturală și intelectuală, susținută de personalități de anvergură europeană și mondială, precum A.D. Xenopol, Nicolae Iorga, Vasile Pârvan, George Enescu, Mircea Eliade, Emil Cioran sau Eugen Ionescu. Autorul arată cum ideile, artele și cultura au devenit un spațiu de rezistență, reflecție și afirmare, chiar și în cele mai dificile perioade.

Volumul 2 nu evită nici subiectele sensibile ale secolului XX: criza politică interbelică, extremismele, Holocaustul, războiul purtat pe două fronturi, instaurarea dictaturii comuniste și distrugerea României burgheze prin represiune și Gulag. Totodată, cartea evidențiază capacitatea de regenerare a societății românești, care a reușit să se reconstruiască și să se redefinească.

Volumul 2 din „Istoria românilor, de la origini și până astăzi” este o lectură obligatorie pentru cei care doresc să înțeleagă trecutul românesc în toată complexitatea lui. Volumul 2 apare miercuri, 28 ianuarie, la chioșcuri și la toate punctele de difuzare a presei. Preț: 55 lei.