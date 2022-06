Lucian Romaşcanu, ministrul Culturii, la deschiderea salonului BOOKFEST: "Sper să reluăm finanţarea revistelor culturale independente"

"Astăzi, 01.06.2022, am avut onoarea participării la deschiderea oficială a celei de a XV-a ediții a Salonului Internațional de Carte BOOKFEST.

Am fost alături de ES Dl. Hiroshi Ueda, ambasadorul Japoniei, la inaugurarea standului Japoniei, țară invitată de onoare, am vizitat, în prezența ambasadorilor, standul dedicat lumii arabe, am trecut pe la standul Franței dar și pe la standurile unor edituri românești.

La standul lumii arabe am pus o tușă de culoare pe o pictură dedicată victimelor teribilelor explozii din Beirut.

Ministerul Culturii a susținut și în acest an BOOKFEST cum susține toate manifestările culturale de elită și nu numai. Anul acesta sper să reluăm finanțarea revistelor culturale independente și să derulăm un proiect de achiziție de carte pentru biblioteci în valoare de 1 milion de lei.

Felicitări organizatorilor!

Și La Mulți Ani copiilor de toate vârstele! I-am văzut, cu bucurie, în număr mare azi la Bookfest", a scris Lucian Romaşcanu într-o postare pe Facebook.