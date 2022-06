Pregătiri pentru ediția a XVIII-a a Concursului Enescu. Premii în valoare totală de 120.000 euro

La eveniment au fost prezenți Ministrul Culturii Lucian Romașcanu, Sergiu Nistor (consilier prezidențial Departamentul Cultură, Culte şi Minorități Naționale), Cristian Măcelaru (director artistic al Festivalului și Concursului Internațional George Enescu, Cristina Uruc (manager interimar ARTEXIM), dar și Mihai Constantinescu (consilier Artexim).

Cu această ocazie, directorul Artexim, doamna Cristina Uruc, a primit diploma de Înalt Patronaj acordată Concursului și Festivalului Internațional George Enescu, semnată de către Președintele României, Klaus-Werner Iohannis. Distincția a fost oferită de către Sergiu Nistor, consilier prezidențial în cadrul Departamentului Cultură, Culte şi Minorități Naționale.

Subiectele centrale ale întâlnirii au fost organizarea ediției a XVIII-a a Concursului Internațional George Enescu (septembrie 2022) - un proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii -, viziunea noului director artistic al Festivalului și Concursului, dar și programul ediției Festivalului Enescu 2023.

„Avem o echipă pe care ne putem baza pentru Festivalul și Concursul Internațional George Enescu și, în acest context, sunt onorat să vi-l prezint pe directorul artistic, domnul Cristian Măcelaru, care va conduce festivalul pentru următoarele trei cicluri. Am adus în echipa noastră oameni extrem de competenți, care ne dau încredere că evenimentul va atinge excelența. În plan administrativ am reușit să realizăm o reformă în Artexim, doamna Cristina Uruc ocupând funcția de director interimar, în următoarea perioadă. Pe această cale, vreau să-i mulțumesc și domnului Mihai Constantinescu, fostul director Artexim, pentru că a acceptat să rămână în echipă și de a cărui expertiză ne vom bucura în continuare. Ministerul Culturii garantează finanțarea, cu prioritate, a acestui eveniment de anvergură”, a afirmat Ministrul Culturii Lucian Romașcanu.

Ediția a XVIII-a a Concursului se va deschide la Ateneul Român pe 4 septembrie 2022 cu Concertul de Gală susținut de Filarmonica George Enescu, sub bagheta maestrului Peter Ruzicka, cu o premieră internațională: An Axe For The Frozen Sea de Karlo Margetic, lucrare premiată la secțiunea compoziție în ediția precedentă a Concursului Enescu. Din program face parte și Triplul concert pentru vioară, violoncel și pian de Ludwig van Beethoven în interpretarea câștigătorilor edițiilor anterioare: violoncelistul Jaemin Han, violonistul Valentin Șerban și pianista Yeon-Min Park din Coreea de Sud.

Pentru prima oară în istoria Concursului a avut loc o singură etapă online, în mai 2022, iar Semifinalele și Finalele vor avea loc la Ateneul Român, în perioada 4-18 septembrie 2022. În programul acestei ediții sunt incluse recitaluri și concerte, reprezentând atât etape de Concurs, cât și recitaluri extraordinare susținute de muzicieni remarcabili, membri ai juriilor.

„Ca direcție generală artistică, cel mai important lucru pentru mine e să continui ceea ce s-a construit deja. Festivalul și Concursul Internațional Enescu au ajuns la un nivel internațional, în care cel mai important lucru e să-i menținem vizibilitatea și ceea ce s-a creat deja în România. (..) Unul dintre primele lucruri pe care le vom adăuga este o serie de concerte pentru copii în care prezentăm și introducem un public tânăr, un public nou, artei și culturii. Este un lucru care lipsește în societatea de astăzi, iar acest focus vreau să fie readus prin Festival”, a declarat directorul artistic Cristian Măcelaru.

Pentru ediția din anul 2023, noul director artistic al Festivalului Internațional George Enescu își propune să mențină cele mai înalte standarde care au reprezentat edițiile trecute, prin continuarea relațiilor strânse create cu artiștii de top ai lumii. Un alt pas îl reprezintă extinderea sferei diversității culturale prin provocarea publicului cu prezentarea unor capodopere simfonice sau de operă noi și reprezentative ale secolelor al XX-lea și al XXI-lea, rar auzite în România, în multe cazuri prezentate în premieră.

„Ceea ce pot să vă asigur este că împreună cu echipa ARTEXIM și împreună cu domnul Mihai Constantinescu, vom face tot posibilul să punem la dispoziția artiștilor invitați și în slujba conceptului artistic tot efortul și toată implicarea noastră pentru a rezolva logistic orice problemă ar putea să apară. Mă bucur foarte mult să spun că, în acest an, Concursul va începe pe 4 septembrie, exact la 64 de ani de la debutul primei ediții de Festival și Concurs”, a susținut managerul interimar ARTEXIM, Cristina Uruc.

Valoarea totală a premiilor este de 120.000 euro, fiind incluse de asemenea și promovarea internațională, și lansarea artistică a celor mai talentați concurenți. Câștigarea locului I la Concursul Enescu 2022 este biletul de acces pe scena Festivalului Internațional George Enescu: la ediția 2023, cei mai talentați dintre concurenți vor avea oportunitatea de a concerta în ediția următoare a Festivalului alături de unele dintre cele mai mari orchestre ale lumii.

Biletele pentru Concursul Internațional George Enescu vor fi puse în vânzare pe 7 iulie, ora 12:00 și vor fi două categorii, cu prețuri cuprinse între 90 de lei și 130 de lei. De asemenea, vor fi disponibile și două categorii de abonamente pentru cele nouă concerte și recitaluri din cadrul Concursului.

Finalele Concursului vor fi dirijate de trei muzicieni de seamă ai scenei internaționale: Wilson Hermanto, revine la Concursul Enescu pentru finala secțiunii vioară, iar Tito Muñoz și Kensho Watanabe vor participa în premieră la Concursul Enescu pentru finalele secțiunilor de violoncel, respectiv pian.

Concursul Internațional George Enescu funcționează ca o platformă internațională de lansare pentru viitorii muzicieni de marcă ai lumii și de promovare a compozițiilor marelui muzician român în rândul noii generații de artiști din toată lumea și este, astfel, o completare firească a Festivalului Internațional George Enescu, cel mai important eveniment cultural organizat în România. Concursul are patru secțiuni – vioară, violoncel, pian și compoziție – și situează în top cinci la nivel mondial în peisajul competițiilor de muzică clasică.