Un cadou regal primit de Ceaușescu, în centrul atenţiei la o licitaţie din Bucureşti. La cât a fost estimată lucrarea de Goya

Lucrarea "Logodnă - Capriciul nr. 57", semnată de Goya şi primită de Nicolae Ceauşescu din partea Regelui Spaniei, Juan Carlos I de Bourbon, scoasă la licitaţie. Sursa foto: Getty Images

O gravură semnată de pictorul spaniol Francisco Goya, care a fost oferită cadou lui Nicolae Ceauşescu din partea Regelui Spaniei, Juan Carlos I de Bourbon, în jurul anilor '80, a fost scoasă la licitație în București. Preţul de pornire pentru lucrarea lui Goya, intitulată "Logodnă - Capriciul nr. 57", este de 8.000 de euro, iar specialiştii estimează că ar putea să fie vândută cu 15.000 de euro.

Gravura "Logodnă - Capriciul nr. 57" aparţine seriei "Los Caprichos" (n.r.: "Capriciile"), realizată de Francisco Goya. Confiscată în decembrie 1989, când a fost trecută în gestiunea Muzeul Naţional de Artă al României, lucrarea a fost restituită moştenitoarei Zoia Ceauşescu în 2012 şi este clasificată în categoria "Fond a Patrimoniului Naţional Cultural Mobil", prin ordin al ministrului culturii.

Gravurile semnate de pictorul spaiol Goya au reprezentat, începând cu anii ’70, un vector cultural al diplomaţiei spaniole. Un alt lider est-european, Josip Broz Tito (fost preşedinte al Iugoslaviei), a primit şi el exemplare ale seriei „Capriciilor” (din partea lui Enrique Galvan, preşedinte al Partidului Socialist Spaniol), ce figurează azi în Muzeul Iugoslaviei din Belgrad. Lui Nicolae Ceauşescu acest cadou i-a fost oferit de regele Juan Carlos I, în contextul relaţiilor bilaterale din anii '70 - '80.

› Vezi galeria foto ‹

Gravura-vedetă are în evenimentul Artmark un preţ de pornire de 8.000 de euro, ceea ce este remarcabil, având în vedere că, în piaţa de artă internaţională, lucrări similare Goya au fost adjudecate cu zeci de mii de euro. De asemenea, gravuri de Goya din seria "Capriciilor" sunt expuse în toate marile muzee ale lumii, de la Barcelona şi Madrid, la Londra, Berlin şi New York.

În aceeaşi licitaţie Artmark, colecţionarii au acces şi la opere excepţionale ale artei româneşti. Printre tablourile rare se numără un nud clasic semnat de Nicolae Grigorescu – intitulat "La izvor" şi pictat în jurul anilor 1860, cu preţul de pornire de 50.000 de euro, dar şi o pictură realizată de Nicolae Vermont – "Tânărul Enescu în recital" (1927), cu preţul de pornire de doar 5.000 de euro.

Nudul de Nicolae Grigorescu este o apariţie cu adevărat excepţională, pentru că tema nudului este rarisimă în opera artistului – se cunosc doar câteva lucrări, majoritatea studii de atelier realizate în Franţa ori în fazele de formare. De ce sunt atât de puţine? Pentru că Grigorescu, spre deosebire de realiştii ce i-au fost contemporani, rar a adresat nudul drept temă autonomă; mereu atras de figura feminină, a compus-o însă în ipostaze de viaţă rurală ori de dulce portret al femeilor lui apropiate, după cum explică şi Mariana Cîmpeanu, doctor în arte vizuale, pentru canalul YouTube Artmark.

"Nudurile au fost realizate de Grigorescu în timpul studiilor la Paris. Şi au fost puţine. Se vede în aceste picturi că Grigorescu a avut o modalitate deosebită de a reda frumuseţea feminină. Cred că în aceste picturi putem găsit cheia lucrărilor Grigorescu, în tuşa cu care a realizat carnaţia. Sigur, şi studiul anatomic e important, şi el se vede şi în Ţărăncuţele realizate de Grigorescu apoi, în România", a declarat Mariana Cîmpeanu, doctor în arte vizuale.

Selecţia licitaţiei de Iarnă de la Artmark cuprinde 195 de loturi.

Este o selecţie atent curatoriată, cu lucrări rare şi reprezentative semnate atât de vechi maeştri ai artei româneşti, cât şi de cei mai apreciaţi contemporani. Câteva dintre celelalte semnături sunt: Nicolae Tonitza, Theodor Aman, Camil Ressu, Ştefan Luchian, Octav Băncilă, Samuel Mützner, Theodor Pallady, Ion Ţuculescu, Corneliu Baba, Constantin Piliuţă, Ştefan Câlţia, Felix Aftene, Adrian Ghenie. Toate pot fi admirate în expoziţiile Galeriilor Artmark de la Palatul Cesianu-Racoviţă din Capitală, în str. C.A. Rosetti nr. 5, zilnic (de luni până duminică), în generosul intervalul orar 10:00 - 20:00, cu intrare liberă.

