Un nou spațiu dedicat artei a fost inaugurat în Capitală. România, sursă de inspirație pentru o artistă din SUA

Fundația pentru Artă, Natură și Societate și-a deschis oficial noul sediu FOTO: Antena 3 CNN

Un nou spațiu dedicat artei a fost inaugurat în Capitală. Fundația pentru Artă, Natură și Societate și-a deschis oficial noul sediu prin vernisajul expoziției Sight Is Just One Sense, semnată de artista americană Catherine Webb.

Expoziția prezintă cinci picturi în ulei realizate de Catherine Webb în timpul rezidenței sale artistice din România. Lucrările sunt inspirate de locurile pe care artista le-a descoperit în Cluj, Iași, Suceava și București și surprind, printr-o interpretare personală, relația dintre om, natură și spațiul urban.

Catherine Webb, pictoriţă: „Fiind în România și petrecându-mi cea mai mare parte a timpului în București, am vrut să mă concentrez pe câteva proiecte care erau, cred, legate de persoanele apropiate mie, una dintre ele fiind chiar eu. Am pictat trei tablouri mai mici la Iași, Suceava și Cluj, inspirate de locațiile fizice ale acestor orașe și de oamenii pe care i-am întâlnit acolo. Cred că am fost pur și simplu copleșită de ospitalitatea oamenilor și de prietenia tuturor. Pur și simplu, știi, nu mă așteptam la asta și m-am tot întors gândindu-mă: cum pot să le răsplătesc acestor oameni toată această bunătate?”.

Mihaela Nicola, fondator FANS: „Inauguram spațiul, noul sediu al fundației, care este galerie de artă și va găzdui în continuare expoziții atât pentru artiști clasici cât și pentru tineri artiști.



A fost un proiect foarte intens și din punct de vedere artistic și emotional, ne-am bucurat că primul artist pe care l-am găzduit este un absolvent al Facultății de Artă de la Yale University”.

Virgil Nițulescu, manager Muzeul Ţăranului Român: „Mi se pare meritoriu faptul că această fundație a ales să aibă și o galerie și să promoveze România în ultima instanță, pentru că sunt convins că această tânără artistă care se va întoarce acasă, la New York, se va transforma într-o promotoare a culturii românești”.