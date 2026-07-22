Angela Merkel vine în România. Fostul cancelar al Germaniei își va prezenta cartea, la Ateneul Român, în dialog cu Emil Hurezeanu

Volumul de memorii „Libertate. Amintiri 1954–2021“ a fost lansat la nivel internațional în 2024 în peste 30 de țări. Foto: Editura Litera

Fostul cancelar al Germaniei, Angela Merkel, va veni în România la data de 1 septembrie pentru a-și prezenta cartea de memorii „Libertate. Amintiri 1954–2021“. Lansarea, organizată de editura Litera, va avea loc pe scena Ateneului Român, sub forma unui dialog între Angela Merkel și fostul ministru de Externe Emil Hurezeanu. Cei care achiziționează bilete pentru accesul la eveniment vor primi și un exemplar al cărții.

Lansarea volumului va avea loc marți, 1 septembrie, începând cu ora 19.00, la Ateneul Român. Biletele pot fi cumpărate prin Eventbook.

Achiziția oricărui bilet asigură accesul la eveniment și un exemplar al cărții „Libertate. Amintiri 1954–2021.” În funcție de categoria de bilet aleasă, este disponibilă și opțiunea care include un exemplar cu autograf.

Evenimentul va fi prezentat de Ioana Bâldea Constantinescu, director de comunicare al Editurii Litera, și va fi sub forma unui dialog între Angela Merkel și Emil Hurezeanu, care a fost ambasador în Republica Federală Germania între anii 2015–2021.

Cartea a fost lansată în peste 30 de țări

Volumul de memorii „Libertate. Amintiri 1954–2021“ a fost lansat la nivel internațional în 2024 în peste 30 de țări. România este una dintre puținele destinații din lume pe care Angela Merkel le-a ales pentru a fi prezentă personal, alături de capitale de referință precum, Washington, Budapesta sau Atena.

În cei 16 ani în care a fost cancelarul Germaniei, Angela Merkel a primit titluri la superlativ precum „Regina Europei”, „cea mai puternică femeie din lume” și „lidera lumii libere”.

În memoriile sale, lansate la doar trei ani după ce a părăsit funcția de cancelar, Angela Merkel și-a rememorat viața împărțită în mod egal între două state și două lumi: 35 de ani în Republica Democrată Germană (RDG) și 35 de ani în Germania reunificată. Tocmai această experiență a reprezentat un atuu politic unic: a avut mereu capacitatea de a purta un dialog cu politicieni din tabere opuse și de se face ascultată.

Volumul „Libertate. Amintiri 1954–2021“ a fost scris împreună cu consilierul ei politic de lungă durată, Beate Baumann.

„Cu maximă sinceritate, Angela Merkel își povestește copilăria, tinerețea și studiile în RDG și vorbește despre dramatismul anului 1989, marcat de căderea Zidului Berlinului, precum și despre începuturile vieții sale politice.

Mai apoi, ne permite să participăm la întâlnirile și discuțiile pe care le-a avut cu cei mai influenți lideri ai lumii.

Pornind de la punctele de cotitură ale istoriei naționale, dar și europene și internaționale, ne dezvăluie, cu claritate și precizie, cum au fost luate deciziile care au conturat prezentul în care trăim. Cartea ne oferă o perspectivă unică asupra meandrelor puterii și este o pledoarie fermă pentru libertate”, potrivit unui comunicat al Litera remis redacției Antena3.ro.

Angela Merkel, prima femeie care a ocupat funcția de cancelar al Germaniei

Angela Merkel, cancelar federal al Republicii Federale Germania din 2005 până în 2021, a fost prima femeie care a ocupat cel mai important post pe care i l-a oferit țara sa.

Născută în 1954 la Hamburg, a crescut în RDG unde a studiat fizica și a obținut doctoratul în fizică.

În 1990 a fost aleasă în Bundestag. Din 1991 până în 1994 a fost ministru federal pentru femei și tineret, din 1994 până în 1998, ministru federal pentru mediu, protecția naturii și siguranța reactoarelor, iar din 2000 până în 2018 a fost președintă a Uniunii Creștin-Democrate din Germania.

În 2021 și-a încheiat cariera politică activă.

Recent, numele ei a fost vehiculat pentru a deveni negociatorul Uniunii Europene cu Vladimir Putin pentru încheierea războiului din Ucraina.