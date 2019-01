Un regizor celebru a încetat din viață

Regizorul sârb Dusan Makavejev, ale cărui filme cu o puternică încărcătură politică au dus la exilul cineastului în perioada '70-'80, a decedat la Belgrad, la vârsta de 86 de ani, a anunţat televiziunea de stat din Serbia TV RTS, preluată vineri de dpa.



Filmul experimental din 1971 ''WR Mysteries of the Organism'' este cel mai bun exemplu al modului şocant în care cineastul şi-a făcut cunoscute ideile politice. Acest film, alături de creaţiile sale anterioare, au contribuit la crearea aşa numitului ''val negru'' în cinematografia iugoslavă din anii '60 şi începutul anilor '70.



''WR Mysteries of the Organism'' a fost interzis, iar regizorul a părăsit ţara natală, aflată atunci sub regimul comunist, până la finele anilor '80, cu puţin timp înainte de destrămarea Iugoslaviei.



În 1974, în Canada, cineastul a realizat ''Sweet Movie'', peliculă interzisă şi considerată pornografică.



A avut cel mai mare succes de public cu peliculele ''Montenegro'' (1981) şi ''The Coca-Cola Kid'' (1985).



Regizorul a primit multe premii naţionale şi internaţionale, printre care Ursul de Argint la Berlin, premiul ''Luis Bunuel'' la Cannes şi ''Silver Hugo'' în Chicago