Cum a fost suprins Adrian Năstase alături de soția sa. Imagine rară - FOTO

Adrian Năstase și-a aniversat soția la Bruxelles unde a avut parte de o vreme așa cum și-au dorit.

"Ieri, am sarbatorit, impreuna cu Mihnea si Corina, ziua de nastere a Danei. A fost o vreme superba si am stat cateva ore la o terasa de unde am admirat apusul de soare la Bruxelles. Am vorbit si despre politica, despre alegeri, despre demisia premierului britanic.

Votul de duminica va fi important nu doar pentru Romania ci si pentru intreaga Europa.

Vom vedea…", a scris Adrian Năstase.

FOTO, pe adriannastase.ro.