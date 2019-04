Cum alegi un fiset metalic potrivit nevoilor tale?

Un spatiu de lucru ordonat si curat te ajuta la buna desfasurare a tuturor activitatilor companiei tale. Daca doresti sa iti organizezi mai eficient biroul sau alte zone functionale, cu spatiu de depozitare eficient, atunci solutia optima este achizitionarea unui fiset metalic de calitate superioara.

Aceasta piesa de mobilier este o buna investitie pe termen lung datorita calitatii materialelor din care este produs si a rezistentei structurii si peretilor. Acesta iti va permite depozitarea in siguranta a documentelor. In contrast cu dulapul din lemn, piesa de mobilier care a fost utilizata mult timp, un fiset metalic are o durata de viata mult mai indelungata si nu se deterioreaza la fel de rapid, chiar si in cazul in care este folosit zilnic. Mai mult decat atat, un fiset metalic nu va avea nevoie de mentenanta, reparatii sau ingrijiri deosebite, acestea fiind tratate cu vopsea speciala anticoroziune si ignifuga, aplicata in camp electrostatic.

Orice companie are nevoie sa isi arhiveze si depoziteze obiectele, produsele si documentele in deplina siguranta si organizare. Daca vei achizitiona un fiset metalic te vei convinge de utilitatea acestuia din primul moment.

Care este pretul unui fiset metalic?

In comparatie cu dulapurile din lemn sau alte sisteme de depozitare produse din plastic, pretul unui fiset metalic este foarte bun, tinand cont de calitatea acestuia si de faptul ca aceasta cheltuiala va fi amortizata rapid. Costul de pornire al unui fiset metalic, care prin definitie este durabil si eficient, este aproximativ de 500 lei, iar acelea care au dimensiuni mai mari si caracteristici aparte pot ajunge pana la 3.000 lei.

Ce tipuri de fisete metalice poti achizitiona?

Cand iti faci planuri pentru utilarea biroului sau a altor spatiilor de lucru, tine cont de urmatoarele caracteristici ale fisetelor metalice, care iti vor face viata mai usoara si mai sigura:

cel mai cautat tip de fiset metalic este proiectat cu scopul de arhivare a bibliorafturilor, a dosarelor si actelor;

datorita design-ului ingenios, spatiile de depozitare intr-un fiset metalic sunt usor accesibile si pot fi utilizate pentru depozitarea echipamentelor, sculelor sau aparatelor;

sunt tratate prin vopsire ignifuga, dispun de materiale termorezistente si anticorozive, ceea ce fac ca fisetul metalic sa fie ideal pentru depozitarea in siguranta a substantelor toxice sau periculoase;

unele modele de fiset metalic sunt dotate cu sisteme de inchidere speciale sau alte caracteristici functionale care nu permit accesul persoanelor neautorizate la bunurile aflate inauntru;

unele fisete metalice sunt dotate cu seif, motiv pentru care sunt recomandate pentru depozitarea in siguranta a bunurilor personale de valoare, acte importante cu informatii confindentiale s.a.

De asemenea, fisetele metalice pot fi clasificate si in functie de aspectul exterior. Poti comanda aceasta piesa de mobilier in diferite culori, pentru a-ti fi mai usor sa depozitezi orice document, substante toxice, scule sau alte obiecte. Totodata, in functie de necesitatile tale, poti opta pentru polite suplimentare sau sisteme de inchidere speciale.

Pentru a beneficia de cele mai bune preturi atunci cand doresti sa achizitionezi un fiset metalic sau mai multe, intra pe site-ul OfficeClass.ro si alege din gama larga de produse disponibile. Aici ai posibilitatea sa platesti in rate, fara dobanda si sa achizitionezi o piesa de mobilier la oferta!