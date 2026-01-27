Cum au ajuns drogurile să se vândă la preţul unui suc în România. Poliţiştii fac verificări cu câini Antidrog în jurul şcolilor

În ţara noastră au loc, în paralel, şi campanii pentru prevenirea consumului de droguri. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Drogurile sunt tot mai accesibile copiilor. Uşor de procurat şi ieftine, acestea se vând deseori în apropierea şi chiar în interiorul unităţilor de învăţământ. Astfel, peste 20% dintre liceeni recunosc că li s-au oferit substanţe interzise la şcoală. Mai grav, unul din 10 elevi a şi consumat droguri, cel puţin o dată. Cel mai recent caz este al unui licean din Capitală, suspectat că s-ar fi drogat chiar în toaleta liceului. Poliţia anunţă că intensifică verificările în jurul şcolilor, inclusiv cu câini Antidrog.

Cum au ajuns drogurile să se vândă la colţul şcolii la preţul unui suc

Fiul lui Daniel este elev în clasa a zecea, la un liceu din Bucureşti. Tatăl poveşte îngrijorat că, în cercul de colegi, adolescentului i s-au oferit substanţe interzise.

"De vreo câteva ori, de 3-4 ori, l-au acostat colegii lui mai mari din liceu să îi ofere nişte substanţe... Droguri. A mai fost cu un coleg de clasă în părculeţul din apropierea liceului. Şi acolo au venit doi colegi mai mari cu doi ani, din ce mi-a zis băiatul meu. I s-a oferit o punguţă albă, cu ceva substanţe în ea. Îi cerea 12 lei pe ea", a declarat Daniel, tatăl unui elev, pentru Antena 3 CNN.

Experţii antidrog confirmă că, în special pentru medicamentele psihoactive, tarifele sunt mici, mai ales la început, pentru a atrage cât mai mulţi copii.

"Ele ajung la adolescenţi cu preţuri foarte mici pentru că un flacon, un tub e 20-30 de lei, iar un comprimat, pe piaţa neagră, undeva la 5 - 6 lei. Medicamentele cu conţinut stupefiant sunt pe locul 3 în opţiunile de consum ale adolescenţilor cu vârste între 14-18 ani", a explicat pentru Antena 3 CNN Cătălin Ţone, expert antidrog.

Unul din 5 adolescenţi spune că i s-au oferit substanţe interzise la şcoală sau în apropierea unităţii de învăţământ. Mai grav, jumătate dintre cei acostați, au cedat. Astfel, unul din 10 liceeni din București a consumat cel puțin o dată droguri. Un caz recent este la un colegiu prestigios din Bucureşti.

Băiat de 16 ani, găsit inconştient în toaleta Liceului Goethe din Capitală

Este anchetă acum la Colegiul German Goethe din Capitală. Există suspiciuni că, la finalul săptămânii trecute, un elev ar fi consumat substanţe interzise chiar în toaleta unităţii de învăţământ. A fost nevoie de intervenţia ambulanţei pentru că adolescentul s-a simţit rău.

Urmează ca medicii să stabilească dacă şi ce substanţe a consumat elevul. Între timp, poliţiştii vor patrula mai des pe străzile din jurul şcolilor şi liceelor.

"Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a dispus intensificarea activităţilor pentru prevenirea traficului de droguri în zona unităţilor de învăţământ. Suplimentar, în cadrul patrulelor sunt folosiţi şi câini pentru depistarea substanţelor interzise. Vorbim de aproape 100 de câini", a declarat Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al IGPR.

În paralel, au loc şi campanii pentru prevenirea consumului de droguri, însă, peste jumătate dintre liceeni le văd ca fiind inutile.

Fenomenul consumului de droguri în şcolile din România, în 2025

Din nefericire, cazul de la Liceul Goethe din Bucureşti nu singurul caz care arată amploarea fenomenului consumului de substanţe psihoactive în şcolile româneşti. Marea întrebare este cum ajung aceste droguri în unităţile de învăţământ? Acestea ajung la elevi prin colegii mai mari, prin țigări electronice sau, mai nou, printr-un trend extrem de periculos: dealerii trimit drogurile cu livratorul, direct la poarta școlii.

Haideţi să vedem câteva exemple de anul trecut:

17 septembrie 2025 – o elevă din clasa a VII-a a acuzat stări de rău după ce a fumat o țigară electronică cu substanțe psihoactive în incinta Școlii Gimnaziale Bogdan Petriceicu Hașdeu din Iași și a fost transportată cu ambulanța la spital pentru investigații. Țigara o primise de la o elevă din clasa a V-a.

4 iunie 2025, Mangalia – o elevă de 14 ani a fost găsită inconștientă în toaleta Școlii Gimnaziale Nr. 1 Mangalia după ce a consumat droguri de mare risc în curtea școlii. A fost transportată la spital, iar doi bărbați au fost reținuți de DIICOT pentru trafic.

31 martie 2025, București – un elev de 17 ani a fost găsit inconștient în toaleta Școlii Profesionale Speciale pentru Deficienţi de Auz "Sfânta Maria", în stare de comă alcoolică și posibil din cauza consumului de droguri. A fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Acestea sunt doar trei cazuri într-un singur an care au fost mediatizate, realitatea însă ne demonstrează statistici mult mai îngrijorătoare.

Studiile ne arată că unul din cinci elevi recunoaște că i s-au oferit substanțe interzise la școală, unul din zece spune că a și consumat, iar 22% dintre liceeni afirmă că pot cumpăra foarte ușor droguri chiar din incinta unităților de învățământ.