Cum au ajuns Poliția și ANAF-ul să se judece pentru 437 de pui de găină confiscați în 2020. Totul a pornit de la un vânzător ambulant

În fața magistraților, comerciantul a prezentat documentele care demonstrau că desfășura legal această activitate. FOTO: Profimedia Images

Poliția și Fiscul au ajuns în instanță din cauza a 437 de pui de găină confiscați în urmă cu șase ani de la un comerciant ambulant. Bărbatul a demonstrat ulterior că fusese sancționat pe nedrept și a obținut în instanță anularea procesului-verbal și restituirea păsărilor. Cum acestea fuseseră deja vândute în beneficiul statului, poliția a plătit contravaloarea lor, iar acum încearcă să recupereze banii de la ANAF, scrie ziaruldeiasi.ro.

La începutul lunii mai 2020, P.N. a fost sancționat pentru că vindea pui vii pe ulițele satului Mihail Kogălniceanu, din comuna Țigănași, din județul Iași. Polițiștii de la postul local au confiscat atunci cele 437 de păsări, pe care comerciantul le vindea cu 11 lei bucata.

Bărbatul a contestat procesul-verbal în instanță și a cerut restituirea puilor. În fața magistraților, comerciantul a prezentat documentele care demonstrau că desfășura legal această activitate.

El avea o întreprindere individuală autorizată, inclusiv pentru comerț cu amănuntul în afara magazinelor, ștrandurilor, chioșcurilor și piețelor, ceea ce îi permitea să practice comerț ambulant. De asemenea, avea certificatul de înregistrare sanitar-veterinară pentru mașina cu care transportase puii, certificatul de sănătate necesar pentru comercializarea păsărilor vii și un contract de distribuție.

În plus, în perioada respectivă, bărbatul completase corespunzător declarația pe propria răspundere solicitată în cadrul măsurilor de combatere a pandemiei de COVID-19.

Judecătorii au constatat că acesta respectase normele și formele prevăzute de lege și au dispus anularea procesului-verbal de contravenție și restituirea celor 437 de pui.

În cazul în care restituirea păsărilor nu mai era posibilă, poliția urma să-i achite comerciantului contravaloarea acestora, respectiv 4.807 lei. În plus, Inspectoratul de Poliție Județean a fost obligat să plătească 1.320 de lei cheltuieli de judecată.

Puii au fost deja vânduți

Sentința Judecătoriei a rămas definitivă după ce IPJ a făcut apel la Tribunal.

Problema era însă că cele 437 de păsări nu mai puteau fi restituite. Acestea fuseseră deja predate unui agent economic specializat, care le valorificase în beneficiul bugetului de stat. Cum IPJ nu a plătit de îndată suma stabilită de instanță, s-a ajuns la executare silită. În cele din urmă, poliția a achitat 7.792 de lei: 4.807 lei reprezentând contravaloarea puilor, 1.320 de lei cheltuieli de judecată și 1.665 de lei cheltuieli de executare.

Ulterior, polițiștii au încercat să recupereze banii de la Fisc și au ajuns, la rândul lor, să se judece în instanță.

Fiscul spune că banii trebuiau ceruți de comerciant

În fața magistraților Judecătoriei, reprezentanții ANAF au susținut că suma putea fi solicitată doar de comerciantul rămas fără marfă. În plus, reprezentanții Fiscului au arătat că IPJ s-ar fi adresat instituției greșite. Potrivit acestora, poliția nu trebuia să se judece cu ANAF, ci cu Direcția Regională a Finanțelor Publice, reprezentată la nivel local de Administrația Județeană a Finanțelor Publice.

Magistrații Judecătoriei au acceptat argumentul și au constatat lipsa calității procesuale pasive a IPJ, respingând acțiunea formulată de poliție.

Procesul nu este însă încheiat. Inspectoratul de Poliție Județean a declarat apel, iar cauza a ajuns pe rolul Tribunalului.