Cunoscutul actor Ioan Isaiu a murit pe platoul de filmare la 56 de ani

Este doliu în lumea teatrului și a filmului din România. Cunoscutul actor Ioan Isaiu a murit pe platoul de filmare la doar 56 de ani, potrivit Antena 3 CNN.

Actorul clujean care juca rolul principal în film ar fi suferit un infarct, iar medicii nu l-au mai putut salva. A fost deschis un dosar penal pentru accident de muncă.

Vestea tristă că Ioan Isaiu s-a stins din viață a fost făcută în mediul online de unul dintre apropiații actorului. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, lui Ioan Isaiu i s-ar fi făcut rău vineri, chiar în timpul unor filmări pe care acesta le avea în București. Deși colegii actorului au sunat imediat la 112, medicii nu au mai putut să facă nimic pentru a-i salva viața.

Din primele cercetări, actorul ar fi suferit un infarct, cu toate că avea doar 56 de ani. Ioan Isaiu este cunoscut la nivel național pentru multiplele sale roluri în piese de teatru cunoscute, regizate de nume sonore ale teatrului românesc. Pe de altă parte, a jucat și în filme și seriale românești cunoscute: “Secretul Mariei”, “Aniela” sau “Îngerașii”.

Acesta urma în luna august să împlinească 57 de ani. A început cariera la Teatrul Național din Cluj-Napoca, în anul 1996, unde a jucat până în 2001, iar în 2017 revenise pe scena teatrului clujean. În ultima perioadă, acesta era angrenat în numeroase proiecte, iar apropiații au declarat că nu știau că suferă de probleme de sănătate, din contră, acesta era foarte activ și optimist în ultima perioadă.