Cutremur, duminică dimineaţă, în România. Ce magnitudine a avut şi unde s-a produs

Cutremur, duminică dimineaţă, în România. Foto: Getty Images

Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs, duminică dimineaţă, în România, anunţă Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul a avut loc în zona seismică Vrancea - Buzău, la o adâncime de 137,3 km, la ora 08:27.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 55km V de Focşani, 59km SE de Sfântu-Gheorghe, 61km NV de Buzău, 67km E de Braşov, 84km NE de Ploieşti.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele cu magnitudine 4,4, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea. Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, pe 16 septembrie.

De asemenea, două cutremure cu magnitudini de 3,8 şi, respectiv, 3,3 s-au produs şi pe 1 decembrie, de Ziua Naţională, în zona seismică Vrancea, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).