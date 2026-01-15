Cutremur în România, joi dimineaţa. Ce magnitudine a avut şi unde s-a produs

Cutremur în România. Foto: Hepta

Un cutremur slab s-a produs, joi dimineața, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, transmite INFP.

Seismul a avut loc la ora 07:26 și a avut magnitudinea de 2.6.

Cutremurul s-a produs la adâncimea de 122.7 km, în apropierea următoarelor orașe: 56km NV de Buzau, 57km V de Focsani, 61km SE de Sfantu-Gheorghe, 67km E de Brasov, 79km NE de Ploiesti.

Cele mai mari cutremure din anul 2025, în România, au avut ambele magnitudini de 4,4 grade pe scara Richter şi s-au produs pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea.