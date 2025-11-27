Cutremur, joi dimineaţă, în România. Unde s-a produs şi ce magnitudine a avut

<1 minut de citit Publicat la 10:38 27 Noi 2025 Modificat la 10:38 27 Noi 2025

Cutremur, joi dimineaţă, în România. Unde s-a produs şi ce magnitudine a avut. Foto: Getty Images

Un seism cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter s-a produs, joi dimineaţă, în România, informează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Cutremurul a avut loc la ora 9.09, în zona seismică Vrancea-Buzău, la adâncimea de 111,1 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 48km NV de Buzău, 64km SV de Focşani, 66km NE de Ploieşti, 66km SE de Sfântu-Gheorghe, 67km E de Braşov, 97km NE de Taârgoviste, mai notează sursa amintită.

Cele mai mari cutremure din România, în 2025

Cele mai mari seisme din 2025, în România, ambele de magnitudine 4,4 grade pe scara Richter, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea.

În luna octombrie, în România s-au produs 31 de cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 4,2 grade pe Richter. Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, pe 16 septembrie.