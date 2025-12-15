Cutremur, luni seară, în România. Ce magnitudine a avut şi unde s-a produs

Cutremur, luni seară, în România. Foto: Hepta

Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs, luni seară, în România, în zona seismică Vrancea, informează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul a fost înregistrat la o adâncime de 85 km, la ora 22:21.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 50km V de Focşani, 58km N de Buzău, 64km SE de Sfântu-Gheorghe, 73km E de Braşov, 86km NE de Ploieşti.

Săptămâna trecută, un seism cu magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter s-a produs, în noaptea de joi spre vineri, în România. Cutremurul a avut loc în regiunea seismică Vrancea, la o adâncime de 87,7 km, la ora 03:54.

De asemenea, joia trecută, un seism cu magnitudinea de 2 grade pe scara Richter s-a produs în ţara noastră. Cutremurul a avut loc în zona seismică Vrancea-Buzău, la o adâncime de 12 km.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele cu magnitudine 4,4, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea. Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, pe 16 septembrie.