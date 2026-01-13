Cutremur, marţi dimineaţă, în România. Ce magnitudine a avut şi unde s-a produs

Cutremur, marţi dimineaţă, în România. Sursa foto: Getty Images

Un seism cu magnitudinea de 2,3 grade pe scara Richter s-a produs marţi dimineaţă în România, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Cutremurul a avut loc în zona seismică Vrancea, la adâncimea de 65,4 km, la ora 05:14.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 20km NV de Focşani, 72km SV de Barlad, 73km N de Buzău, 84km S de Bacău, 91km E de Sfântu-Gheorghe, 93km NV de Galaţi, 99km NV de Brăila.

Altfel, şi în noaptea de duminică spre luni s-a produs un seism în România. A avut 3,2 grade pe scara Richter, în zona seismică Vrancea - Prahova, la o adâncime de 133 km, la ora 05:39. Acel cutremur s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 46km N de Ploieţti, 48km SE de Braşov, 60km SE de Sfântu-Gheorghe, 63km NV de Buzău, 69km NE de Târgovişte, 93km SV de Focşani.

Cele mai mari cutremure din anul 2025, în România, au avut ambele magnitudini de 4,4 grade pe scara Richter şi s-au produs pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea.