Dan Andronic: "Anca Alexandrescu a fost soția mea. Un accident. Lucrează la un trust care promovează mizerii. Vorbim de ruși"

Dan Andronic i-a dat replica realizatoarei TV Anca Alexandrescu după ce a fost atacat pe postul Realitatea PLUS. Foto: Facebook / Anca Alexandrescu / Dan Andronic

Jurnalistul Dan Andronic a replicat în publicația Evenimentul Zilei" atacurilor la care a fost supus pe postul Realitatea PLUS, în emisiunea realizată de Anca Alexandrescu, fosta sa soție în perioada anilor '90.

Potrivit lui Andronic, atacurile la adresa sa au legătură cu faptul că a refuzat să-i cedeze lui Maricel Păcuraru - omul de afaceri care controlează Realitatea PLUS - publicațiile Evenimentul Zilei și Capital.

Dan Andronic, la rândul său, a acuzat Realitatea PLUS că practică șantajul și că a obținut, prin presiuni, milioane de lei de la formațiuni precum AUR și PSD.

Jurnalistul a mai spus că trustul construit în jurul postului Realitatea PLUS promovează pe rețelele sociale "mizerii" iar de relația cu rușii se ocupă o rudă a lui Maricel Păcuraru.

Declarația lui Dan Andronic, consemnată în Evenimentul Zilei, în continuare.

"Mulți v-ați întrebat ce i-a apucat pe cei de la Realitatea PLUS de mă tot atacă. Multă lume uită, sau nu este interesată, sau, pur și simplu, ia de bune toate prostiile care se spun. Eu vă aduc aminte că, în martie 2024, Maricel Păcuraru, patronul de la Realitatea PLUS, a încercat să preia prin forță, prin presiuni și șantaj, de la mine, Evenimentul Zilei și Capital.

Nu i-a ieșit. De ce? Pentru că nu cedez eu la șantaj și la presiuni de tip mediatic. I-am spus lucrul ăsta, am denunțat public lucrul ăsta și ce credeți că s-a întâmplat? Alexandra Păcuraru, fata lui, care pe vremea aia făcea emisiunea în prime time – Anca Alexandrescu încă nu apăruse pe firmamentul postului ca vedetă – m-a atacat jegos. O să găsiți jegurile pe care a putut să le spună fata lui Maricel Păcuraru. Și aia, altă doamnă.

Dan Andronic: Anca Alexandrescu a fost soția mea în perioada '96-'98. Un accident

Am răspuns, am explicat despre ce este vorba, însă imediat, doamna Alexandrescu (m-a atacat). E fosta mea soție, ca să fie clar. Am fost căsătoriți acum foarte mulți ani, a fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul: doi ani, în perioada ’96-’98, și nu avem niciun copil împreună, slavă Domnului!

Tot timpul am evitat să-i răspund doamnei Alexandrescu, pentru că m-am gândit că are copii. Ea niciodată nu se gândește la ceilalți, la familii. Dimpotrivă, se insinuează în familiile altora fără să clipească. Acum este în familia lui Maricel Păcuraru. Și de acolo mă atacă în mod constant.

Pot să bănuiesc că, într-un fel sau altul, are niște probleme din trecut, dar a cam depășit o limită. De multe ori am vrut să-i răspund, dar de fiecare dată m-am gândit că are doi copii mari, care poate nu vor să audă anumite lucruri.

Dar doamna Alexandrescu nu o face decât ca reprezentantă a unui trust care s-a bazat pe șantaj, pe presiune, care a reușit să ia două milioane de la AUR, două milioane de la PNL, vreun milion jumate de la PSD. Bani buni (...)

Dan Andronic: Nu mă impresionează că trustul Realitatea promovează mizerii. Vorbim de ruși, o rudă de-a lui Maricel Păcuraru se ocupă

Nu voi ceda la șantaj, nu voi trece de partea trustului de șantaj mediatic Realitatea PLUS, nu mă impresionează faptul că au zeci de pagini de Facebook pe care promovează aceleași mizerii.

Vorbim de ruși, înțeleg că este o rudă de-a lui Maricel Păcuraru care se ocupă de chestia asta.

Am vrut să vă explic de unde se trage toată această poveste, de ce am devenit țintă pentru Realitatea PLUS", a încheiat Dan Andronic.

Anca Alexandrescu este realizatoarea TV în emisiunea căreia fostul candidat prezidențial Călin Georgescu a fost promovat în mod constant.