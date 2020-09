Dana Budeanu: Virusul există, dar nu e "marele virus ucigaș". Asta e o prosteală!

"Cel mai tare mă deranjează prostia, faptul că autoritățile care ar trebui să ne lămurească - nu pe mine, că nu au cu ce să mă lămurească, pentru că eu gândesc - dar sunt datoare să dea explicații științifice clare despre situația în care ne aflăm. Vreau și eu să derulăm în aceste ultime luni și să ajungem la o informație științifică care să mă lămurească cum se transmite virusul.

Uite, eu nu am făcut medicină, nu știu d-astea cu virusologia. Cum se transmite virusul acesta? A fost localizat virusul ăsta într-un laborator și cercetat? Ce e aia în 2020 să nu știm despre virus nimic? E ok să stai la plajă - nu e ok să mergi la școală, e ok să mănânci la restaurant la terasă - înăuntru nu mai e chiar așa de ok, că e înăuntru.

Spuneți-mi o regulă care nu a fost contrazisă de o altă regulă la două zile, la o săptămână. Una! Nu există. (...) Virusul există, dar nu e 'marele virus ucigaș'. Asta e o prosteală! Adică este un virus, Nu cred că toți oamenii raportați au murit de COVID. Hai că știe toată lume asta - noi vorbim pe față. Nu avem de ce să mințim poporul cu televizorul. Știe toată lumea că nu toți morții sunt de covid, dar nici nu contează. Știi câte diagnostice proaste se dau în România? Nu de COVID. De orice - oricum oamenii mor de alte boli și uite acum e o eroare cu COVID-ul", a spus Dana Budeanu.