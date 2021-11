Avocat Daniel Ionaşcu: "Plătesc un sistem de sănătate şi tu dai mici şi bere în piaţă, în loc să dai un test gratuit?Asta e normalitate?"

Întrebat cât de repede se poate aplica acest demers, Daniel Ionaşcu, preşedintele executiv al PPU-SL, a spus că este o chestiune de iniţiativă cetățenească prin care se dorește o normalitate, în sfârșit, în ceea ce înseamnă situaţie pandemică.

„Primul lucru care trebuie făcut în acestă pandemie este să fiu testat. De ce? Pentru că testul se aplică şi celui sănătos. Bunăoară eu sunt sănătos, dar ca să merg undeva, ca să nu vă îmbolnăvesc pe dumneavoastră, mă testez. Dacă am un simptom mă testez să văd dacă nu cumva am asimilat virusul.

Pe de altă parte, este important să fac treaba asta pentru mine pentru că dacă eu voi ști din fază incipientă că acest virus a debutat în mine, în mod evident, mă pot salva. Dacă am descoperit mai târziu sau îl descopăr la spital sau la ATI, în mod evident am şanse să fiu intubat. Am toate perspectivele după aceea să cred că pot să îmi pierd viaţa", a spus avocatul Daniel Ionaşcu.

„În contextul în care eu am nevoie să mă testez, plătesc un sistem de sănătate şi tu dai mici şi bere în piață loc să dai un test gratuit?"

Întrebat cât de complicată ar fi crearea unei legi care să asigure testarea liberă şi gratuită, Daniel Ionaşcu a spus:

"Nu este complicat deloc. Așteptam doar cele 100.000 de mii de semnături, iar în clipa aceea vă dau cuvântul meu că merg până la capăt. Să vedeţi după aceea ce pot să fac, ca avocat care ştie, în temeiul legii lui, să apere interesele fundamentale ale omului şi drepturile lui fundamentale.

În contextul în care eu am nevoie să mă testez, plătesc un sistem de sănătate şi tu dai mici şi bere în piață, în loc să dai un test gratuit. Păi, iertați-mă! Vorbim de normalitate? Atunci când tu ești incapabil să mă conduci eu am să aștept să apară un alt incapabil la rând ca eu să îmi pierd viaţa sau să mi-o pun în pericol? Nu vreau să constat vreodată de a vedea câți oameni puteau fi salvați în pandemie. Câți oameni au murit din cauza elucubrațiilor guvernului, câți oameni au murit din culpa acestor oameni iresponsabili şi nepricepuți care au înlăturat specialiştii de la pupitrul conducerii şi şi-au asumat un rol de care nu erau capabili într-o situaţie pandemică", a spus Daniel Ionaşcu, preşedintele executiv al PPU-SL la Antena 3.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal