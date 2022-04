Daria, fetiţa din blocul fără curent, mesaj pentru Nicuşor Dan: "Ne este greu! Mor bâtrânii de frig. E o semnătură să avem şi noi lumină"

O nouă tragedie, în blocul lăsat fără curent electric de Nicuşor Dan, în Sectorul 5. O femeie bolnavă a murit din cauză că n-a putut să-şi alimenteze dispozitivul care o ținea în viaţă.

Şi nu este singurul caz de acest fel. O altă femeie aflată în aceeași situaţie ar fi murit, în urmă cu două săptămâni.

Primarul General al Capitalei refuză în continuare să semneze certificatul de urbanism, documentul care ar pune capăt coșmarului în care trăiesc oamenii de aproape doi ani.

„Nu putem să dăm drumul la lumină. Nu avem curent, stăm pe întuneric. Dacă semnăm actele se va face lumină. Mi-e frică de întuneric şi umblu în casă cu lanternele. Am o păturică groasă şi pijamale groase rău, rău. Uneori mai îngheț de frig. De ziua mea, în loc de cadou vreau să am lumină", spunea micuţa Daria în decembrie 2021 rugându-l pe primarul general Nicuşor Dan să semneze actele necesare.

90 de familii care îndura frigul în case, acuză indiferența autorităţilor

Calvarul celor 90 de familii a continuat până în ziua de azi.

"Este foarte greu. Ziua nu avem curent. Seara ne încălzim a cuptoarele pe care le lăsăm aprinse câteva ore înainte să adormim că mi-e frică peste noapte să-l las aprins să nu mă trezesc asfixiată. Este foarte dificil cu frigiderul cu mâncarea. Trebuie să primesc pachete de la părinți de la apropiaţi. Este foarte greu. Cele două femeie erau în vârstă şi depindeau de anumite tratamente", spune o locatară.

90 de familii cu copii şi bunici disperate care în 2022 sunt nevoite să trăiască fără curent. Printre ei, Daria, o fetița care speră ca de Sărbătorile de Paşte, acasă să fie lumină şi cald.

"Nicușor Dan chiar nu vrea să semneze? E o semnătură să avem şi noi lumină. Ne e greu, nu putem să mâncăm. Unii nu au curent, unii nu au gaze, unii mor de frig. O bătrâna a murit", spune tristă Daria în speranța că autorităţile vor găsi o soluţie şi pentru ei acum în prag de Sărbători.

"Situaţia durează de 9 luni de zile. De 9 luni de zile stăm în întuneric, din cauza unui certificat de urbanism, care este un act informativ, nu este o autorizare a blocului. Este un act informativ care ne dreptul firmei de execuție să sape în stradă, ca să poată să vină cu cablul electric.

În urmă cu două săptămâni a decedat prima bătrână, care era dependentă de oxigen, iar ieri a murit a doua doamnă, care era dependență de insulină, şi neavând unde să o ţină, pentru că nu avem energie electrică şi insulina se ţine la frigider, nu a putut să îşi mai facă tratamentul. Ca dânsa mai sunt alte trei familii, care sunt insulino-dependenți.

Şi mai avem un tânăr de 43 de ani, care este dependent noaptea de oxigen. Noi avem un generator pe care îl folosim numai noaptea, pentru că nu ne permitem.

Motorina este foarte scumpă, iar dacă se întâmplă noaptea să se oprească generatorul, şi s-a întâmplat acest lucru de câteva ori, dânsul poate să moară în somn. Şi este tatăl a doi copii minori.

"Ne-au murit doi bătrâni. Vor mai muri"

Autorităţile, Nicuşor Dan, Nicolae Ciucă, Gabriela Firea, DNA-ul, aşteaptă să ne moară şi copiii ca să ia act de această situaţie? Este inuman să ții oamenii 9 luni în întuneric. Este inuman ca Nicuşor Dan să nu semneze un certificat de urbanism, în contextul în care el ştie situaţia.

Blocul nostru are apă, gaze, canalizare. Are utilități. Nu se poate ca această utilitate să nu o putem avea din cauza ambiției sale politice pe care o are.

Singurul lucru pe care l-a făcut Nicuşor Dan a fost să ne bage pumnul în gură, să ne interzică protestul (...) Eu am copil de şase ani. Ştiţi ce înseamnă să doarmă un copil încălzit la gaze? Noi putem muri asfixiaţi în case!" spus o locatară, în exclusivitate pentru Antena 3.

Încă un bărbat din bloc trăiește cu aceeași spaimă

"Mai avem un tânăr de 43 de ani, tată a doi copii minori care, la fel, este dependent de oxigen pe timp de noapte. Ceea ce înseamnă că daca noi nu avem curent există posibilitatea ca şi dânsului să i se întâmple ce i s-a întâmplat doamnei Manda, să rămână fără oxigen peste noapte", a mai adăugat femeia.

Refuzarea certificatului de urbanism, un abuz

Într-un comunicat de presa, umaniștii, prin vocea Ramonei Ioana Bruynseels, președintele PPU (social-liberal) București, transmit că blocul respectiv a fost construit perfect legal și că refuzul eliberării certificatului de urbanism este un abuz.

„Consideram ca refuzul dumneavoastră categoric de semnare a certificatului de urbanism este un abuz; mai ales ca nu putem ignora faptul ca in 2016 a fost emis un certificat de urbanism similar de către domnul arhitect Șef al Municipiului București Adrian Bold, iar in 2018 a mai fost emis un al doilea certificat de urbanism identic de către domnul Arhitect Ștefan Calin Dumitrascu.

Deoarece in prezent, domnul arhitect Adrian Bold, este angajatul Primăriei Generale a Municipiului București, în funcția de Arhitect Șef al Direcției Generale de Urbanism si Amenajare a Teritoriului, nu putem decât sa va suspectam, domnule Primar General, fie de dezinformare fie de rea credință.

În același timp, domnule Primar, ne exprimam îngrijorarea fata de afirmația dvs ”asta nu înseamnă ca, daca ai o clădire ilegală trebuie sa o demolezi” si speram ca ea nu reprezinta o amenințare voalată la adresa asociației de proprietari beneficiara.

Drept urmare, neavând o expertiza tehnica in baza căreia sa va justificați refuzul de a ajuta aceste 90 de familii, va rugam insistent sa semnați actele atât de necesare acestor oameni”, se mai spune în comunicatul de presă.