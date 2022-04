O femeie a murit în blocul abandonat în întuneric de Nicuşor Dan. Locatarii sunt disperaţi: "Autorităţile aşteaptă să ne moară şi copiii ca să ia act de această situaţie?"

Şi nu este singurul caz de acest fel. O altă femeie aflată în aceeaşi situaţie ar fi murit, în urmă cu două săptămâni.

Primarul General al Capitalei refuză în continuare să semneze certificatul de urbanism, documentul care ar pune capăt coşmarului în care trăiesc oamenii de aproape doi ani.

Doi morţi în două săptămâni, în blocul fără electricitate din Sectorul 5

Doamna Maria a murit în întuneric şi frig.

Locuia singură la etajul doi. Era dependentă de insulină şi avea nevoie aparat de oxigen, pentru a respira. Insulina nu şi-o putea ţine în frigider, iar tubul de oxigen trebuia să-i ajungă peste noapte. Pentru că nu avea electricitate, nu avea unde să-l pună la încărcat.

Ana Maria Barbu, locatară: "Autorităţile aşteaptă să ne moară şi copiii ca să ia act de această situaţie?"

"Situaţia durează de 9 luni de zile. De 9 luni de zile stăm în întuneric, din cauza unui certificat de urbanism, care este un act informativ, nu este o autorizare a blocului. Este un act informativ care ne dreptul firmei de execuţie să sape în stradă, ca să poată să vină cu cablul electric. În urmă cu două săptămâni a decedat prima bătrână, care era dependentă de oxigen, iar ieri a murit a doua doamnă, care era depedentă de insulină, şi neavând unde să o ţină, pentru că nu avem energie electrică şi insulina se ţine la frigider, nu a putut să îşi mai facă tratamentul. Ca dânsa mai sunt alte trei familii, care sunt insulino-dependenţi. Şi mai avem un tânăr de 43 de ani, care este dependent noaptea de oxigen. Noi avem un generator pe care îl folosim numai noaptea, pentru că nu ne permitem. Motorina este foarte scumpă, iar dacă se întâmplă noaptea să se oprească generatorul, şi s-a întâmplat acest lucru de câteva ori, dânsul poate să moară în somn. Şi este tatăl a doi copii minori.

"Ne-au murit doi bătrâni. Vor mai muri"

Autorităţile, Nicuşor Dan, Nicolae Ciucă, Gabriela Firea, DNA-ul, aşteaptă să ne moară şi copiii ca să ia act de această situaţie? Este inuman să ţii oamenii 9 luni în întuneric. Este inuman ca Nicuşor Dan să nu semneze un certificat de urbanism, în contextul în care el ştie situaţia. Blocul nostru are apă, gaze, canalizare. Are utilităţi. Nu se poate ca această utilitate să nu o putem avea din cauza ambiţiei sale politice pe care o are. Singurul lucru pe care l-a făcut Nicuşor Dan a fost să ne bage pumnul în gură, să ne interzică protestul (...) Eu am copil de şase ani. Ştiţi ce înseamnă să doarmă un copil încălzit la gaze? Noi putem muri asfixiaţi în case!" spus o locatară, în exclusivitate pentru Antena 3.

Încă un bărbat din bloc traieşte cu aceeaşi spaimă

"Mai avem un tânar de 43 de ani, tată a doi copii minori care, la fel, este dependent de oxigen pe timp de noapte. Ceea ce înseamnă că daca noi nu avem curent există posibilitatea ca şi dânsului să i se intample ce i s-a întamplat doamnei Manda, să rămână fără oxigen peste noapte", a mai adăugat femeia.

Din 27 iulie 2021, 90 de familii din bloc au rămas fără curent electric

De luni de zile, 90 de familii cu copii mici şi bătrâni, dintr-un bloc din Sectorul 5 din Bucureşti stau fără curent electric.

Locatarii au protestat zile întregi, în fața sediului Primăriei Capitalei.

Oamenii i-au cerut primarului Nicușor Dan să semneze certificatul de urbanism care ar permite branșarea imobilului cu 90 de apartamente la curent electric.

Nicuşor Dan a refuzat să semneze ceritificatul de urbanism, pe motiv că imobilul este construit ilegal

"După 9 luni de zile în care o bună parte care nu am avut curent deloc, deci am trăit 24 din 24 fără curent. Cu frigidere care curgeau, cu mâncare care s-a stricat. Pe urmă a venit frigul după caldură, alte belele, alte probleme", spune un alt locatar.

Oamenii spun că vor face o nouă manifestaţie în faţa primăriei capitalei, pentru a-i cere lui Nicuşor Dan să îi salveze de viaţa chinuită pe care o duc. Iar pe unii dintre ei, chiar de pericolul de moarte.

