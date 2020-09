De ce interlopii periculoși își schimbă numele de familie după căsătorie. Criminaliștii explică strategia

Unii dintre ei au scăpat o perioadă de timp de arest pentru ca ales alt nume. Politiștii spun că în România această practică nu îi ajută foarte mult pe cei care recurg la ea, pentru că în baza de date se vede schimbarea numelui dacă este introdus CNP-ul persoanei căutate.

Emi Pian a luat numele soției după căsătorie

Costel Corduneanu se află în Penitenciarul de maximă siguranță din Drobeta Turnu Severin, unde execută o condamnare de trei ani pentru că a instalat în telefonul soției un program de urmărire de tip keylogger. În trecut se numea Costantin Bogdan și în anul 2002 a luat numele soției. El spunea că și-a schimbat numele din dragoste pentru soția sa, însă de fapt era urmărit de politiștii din mai multe țări. Florin Mototolea, fost Duduianu, zis si Emi Pian și-a schimbat numele după soție, tot din cauza problemelor pe care le avea cu legea.

"E o practica folosita pentru afara. In Romania nu are niciun efect pentru cine are acces la bazele de date, in momentul in care vrei sa verifici o persoana iti apare istoricul de nume, iar evidentele oricum se tin dupa CNP. Dar sunt tari care nu au acest sistem si atunci pe ei ii ajuta sa scape pe moment de verificarile operative, gen interdictii, mandate internationale, chestii d-astea, sau daca au fost deja introdusi intr-o baza de date cu un nume, intr-o anumita tara. Italia, de exemplu, organizeaza evidentele pe nume si domiciliu, din cate stiu eu si, repet, e vorba doar de verificarile operative, cele care se fac la controalele de rutina, cand nu se ajunge la o consultare ampla a bazelor de date.

Daca se trimit ulterior verificari prin canalele de cooperare internationala, se descopera destul de usor. Si scandinavii aveau acelasi gen de evidenta, ei axandu-se pe un numar unic de asigurare", a declarat pentru ziare.com un polițist criminalist.