Decizia CCR: Bărbatul condamnat care are copil mai mic de un an beneficiază de amânarea executării pedepsei

Foto: Pixabay.com

Curtea Constituţională a României (CCR) a stabilit, marţi, că este neconstituţională soluţia legislativă care exclude posibilitatea ca bărbatului condamnat care are un copil mai mic de un an să-i fie amânată executarea pedepsei.



CCR a luat în discuţie excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului 589 alineatul (1) litera b) fraza întâi teza a doua din Codul de procedură penală, respectiv "(1) Executarea pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă poate fi amânată în următoarele cazuri: (...) b) când o condamnată este gravidă sau are un copil mai mic de un an".



"În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile art. 589 alin.(1) lit.b) fraza întâi teza a doua din Codul de procedură penală, care exclude bărbatul condamnat care are un copil mai mic de un an de la posibilitatea amânării executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă este neconstituţională", a informat CCR.



Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanţei de judecată care a sesizat Curtea Constituţională, respectiv Judecătoriei Sfântu Gheorghe.