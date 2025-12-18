Analistul economic Mircea Coșea a murit la vârsta de 83 de ani

Mircea Coșea a murit la vârsta de 83 de ani. Foto: Agerpres

Mircea Coșea, unul dintre cei mai vocali analiști economici din România, profesor universitar și fost politician, a murit, joi la vârsta de 83 de ani.

Coșea a fost una dintre cele mai cunoscute figuri ale economiei românești, implicat în multiple proiecte de reformă economică și consiliere guvernamentală. A ocupat funcții importante atât în administrația publică, cât și în mediul academic, fiind apreciat pentru expertiza sa în politici fiscale și economice.

Pe lângă activitatea sa guvernamentală, Mircea Coșea a fost profesor la Academia de Studii Economice din București.

Între 1993 și 1996, Coșea a fost Ministru de Stat și Președinte al Consiliului pentru Reformă în Guvernul Văcăroiu, având un rol cheie în crearea pieței de capital din România.

De asemenea, a fost deputat în Parlamentul României în două mandate (1996–2000 și 2004–2008).

În 2007, odată cu aderarea României la UE, a reprezentat țara în Parlamentul European.

În perioada 1973–1980, a lucrat ca expert în prognoză economică în cadrul Comisiei Economice pentru Europa a ONU, la Geneva.