Țoiu şi ambasadorul sud-coreean au discutat despre Parteneriatul Strategic: Rezultate remarcabile în apărare şi energia nucleară civilă

1 minut de citit Publicat la 22:31 18 Dec 2025 Modificat la 22:31 18 Dec 2025

Țoiu şi ambasadorul sud-coreean au discutat despre Parteneriatul Strategic. Sursa foto: MAE

Ministra de Externe, Oana Ţoiu, l-a primit, joi, pe ambasadorul Republicii Coreea la București, Rim Kap-soo, în vizită de rămas-bun, diplomatul reafirmând angajamentul țării sale pentru continuarea și aprofundarea Parteneriatului strategic cu România. Cei doi oficiali au subliniat în mod particular rezultatele remarcabile în domenii de importanță strategică, precum industria de apărare, energia nucleară civilă sau infrastructură.

"Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, l-a primit joi, 18 decembrie 2025, pe ambasadorul Republicii Coreea la București, Excelența Sa Rim Kap-soo, în vizită de rămas-bun.

Ministrul a salutat contribuția substanțială a ambasadorului la consolidarea și dinamizarea relațiilor bilaterale româno-sud-coreene, apreciind în mod deosebit intensificarea dialogului politic la nivel înalt, precum și a cooperării sectoriale pe parcursul mandatului său.

Cei doi interlocutori au subliniat în mod particular rezultatele remarcabile în domenii de importanță strategică, precum industria de apărare, energia nucleară civilă sau infrastructura. Totodată, au apreciat intensitatea cooperării interumane, amplificată în ultimii ani prin numeroase evenimente culturale și inițiative de diplomație publică.

Ambasadorul a exprimat recunoștința pentru cooperarea excelentă cu autoritățile române și a reafirmat angajamentul Republicii Coreea pentru continuarea și aprofundarea Parteneriatului Strategic cu România.

În semn de înaltă apreciere pentru contribuția la consolidarea Parteneriatului Strategic, ambasadorul Rim Kap-soo a primit, la finalul mandatului său în România, Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Mare Cruce. Distincția a fost înmânată de ministrul afacerilor externe în cadrul unei ceremonii desfășurate în contextul primirii diplomatului sud-coreean în vizită de rămas-bun", a postat MAE pe Facebook.