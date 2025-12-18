Proteste uriașe în Bulgaria: zeci de mii de oameni cer, în stradă, alegeri corecte și o justiție independentă

La protestul de joi, manifestanții au insistat asupra organizării unor alegeri corecte și libere. Foto: Profimedia Images

Zeci de mii de bulgari au ieșit, joi seara, să protesteze la Sofia și în alte mari orașe din Bulgaria împotriva corupției. Protestatarii cer organizarea de alegeri corecte și o justiție independentă, capabilă să combată efectiv corupția larg răspândită, relatează Associated Press. La ultimele manifestații, au fost ciocniri violente între protestatari şi forţele de ordine.

Bulgarii protestează pentru a doua săptămână la rând. Peste 50.000 de oameni au ieșit în stradă săptămâna trecută la Sofia și în alte orașe, nemulțumiți de modul în care este guvernată țara. Piața Independenței din Sofia a fost plină de oameni, în cele mai mari demonstrații din anii 1990 încoace.

Organizatorii protestului au cerut ca demonstrația din această seară să rămână una pașnică și au transmis participanților instrucțiuni cu privire la comportamentul lor. Printre ele, spre exemplu, este și faptul că protestatarii nu pot purta măști care să le acopere chipurile, relatează Novinite.

Bulgaria nu are Guvern

Furia oamenilor a fost declanșată de planurile Guvernului de a majora taxele și crește cheltuielile publice. Executivul a retras ulterior controversatul proiect de buget pentru 2026, iar, în cele din urmă, a cedat în fața cererilor populației și a demisionat.

Bulgaria nu are acum un buget pentru anul viitor și nici un Guvern în funcție, în condițiile în care de la 1 ianuarie 2026, țara va intra în zona euro.

Acum, președintele Rumen Radev este așteptat să numească un guvern interimar și să stabilească data următoarelor alegeri anticipate, al optulea scrutin de acest fel din 2021.

La protestul de joi, manifestanții au insistat asupra organizării unor alegeri corecte și libere, nu a unor scrutinuri compromise de manipularea votului, cumpărarea voturilor și falsificarea rezultatelor, așa cum, susțin ei, s-a întâmplat în campania precedentă.

Cine este Delian Peevski, oligarhul care i-a scos pe bulgari în stradă

În centrul nemulțumirilor protestatarilor se află rolul politicianului și oligarhului bulgar Delian Peevski, sancționat atât de Statele Unite, cât și de Regatul Unit, și al cărui partid, MRF „Noul Început”, a susținut Coaliția aflată la guvernare, condusă de partidul GERB al fostului premier Boiko Borisov.

Peevski, om de afaceri și politician cu o influență masivă, este perceput de o mare parte a societății drept simbolul corupției și al statului capturat.

Bulgaria are o populație de 6,4 milioane de locuitori și de la 1 ianuarie 2026 va deveni cel de-al 21-lea membru al zonei euro. Țara vecină a intrat în Uniunea Europeană în același an ca România, 2007.