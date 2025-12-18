Scandalul de la concertul Coldplay. Kristin Cabot spune, în primul său interviu, că nu o mai angajează nimeni: „Am devenit un meme”

Scandalul a explodat la concertul Coldplay din Boston, când camera Jumbotron i-a surprins pe Kristin (52 de ani) și pe Byron (50 de ani) într-un sărut pasional. Sursa foto: Captură video Instagram

Kristin Cabot, directoarea de resurse umane surprinsă pe ecranele de la concertul Coldplay în timp ce își îmbrățișa șeful, a vorbit public pentru prima dată despre momentul viral și despre consecințele acestuia, potrivit BBC. Femeia spune că a primit zeci de amenințări cu moartea și copiii ei au suferit mult toată această perioadă, iar coșmarul încă nu s-a terminat: nu vrea nimeni să o angajeze după acest incident.

Cabot, în vârstă de 53 de ani, era director HR la compania tech Astronomer când a fost văzută în videoclipul ajuns viral îmbrățișându-l pe Andy Byron, pe atunci CEO, la concertul din iulie, înainte ca ambii să se ascundă brusc de camere.

După ce Byron și-a dat demisia, Cabot a părăsit și ea compania. Într-un interviu pentru The Times, Cabot a povestit că a căutat un nou loc de muncă, dar i s-a spus că este „neangajabilă”.

Videoclipul, în care cei doi se țineau în brațe și dansau romantic la concertul din Boston, Massachusetts, înainte să se ascundă, a devenit rapid viral. Chris Martin, solistul Coldplay, a glumit atunci pe scenă: „Ori au o relație, ori sunt foarte timizi”.

„Am devenit un meme”

Clipul a fost vizionat de milioane de oameni și distribuit pe scară largă, iar cei doi au devenit ținta glumelor. Pentru Cabot, însă, coșmarul abia începea.

„Am devenit un meme, am fost cel mai criticat manager de HR din istorie”, a spus ea pentru The Times.

Cabot era despărțită de soțul ei, care era și el prezent la concert.

Femeia spune că nu a avut niciodată o relație cu Byron

Într-un interviu separat pentru New York Times, ea a explicat că nu a avut o relație sexuală cu Byron și că nu se sărutaseră înainte de acea seară, deși recunoaște că avea o „slăbiciune” pentru șeful ei.

„Am luat o decizie greșită: am băut câteva High Noon, am dansat și m-am comportat nepotrivit cu șeful meu”, a spus ea, adăugând că „mi-am asumat responsabilitatea și am renunțat la carieră pentru asta”.

Referitor la motivul pentru care a ales să vorbească acum, Cabot a spus: „Nu s-a terminat pentru mine și nu s-a terminat pentru copiii mei. Hărțuirea nu s-a oprit niciodată”.

Cei doi copii ai săi se simt prea jenați să fie luați de la școală de mama lor sau să participe la competiții sportive, a mai spus ea. „Sunt supărați pe mine și pot fi supărați pe mine pentru tot restul vieții, trebuie să accept asta”.

Cabot s-a întrebat dacă Byron a primit aceeași cantitate de critici și abuzuri, dar a remarcat: „Cred că, ca femeie, eu am suportat cea mai mare parte din abuz. Oamenii spuneau că sunt o ‘gold-digger’ sau că ‘m-am culcat cu el pentru a ajunge în vârf’, ceea ce nu era deloc adevărat”. „Am muncit toată viața să dovedesc contrariul și iată-mă acuzată acum”, mai spune femeia.

A fost amenințată cu moartea

Cabot a declarat că a primit mesaje de amenințare după incident, inclusiv de la cineva care știa unde face cumpărături și i-a scris: „Vin după tine”.

„Copiii mei se temeau că voi muri eu și că vor muri ei”, a spus ea, iar familia a început să evite spațiile publice și evenimentele sociale.

Cea mai dură critică a venit din partea altor femei, care i-au trimis mii de mesaje. Datele sale private au fost publicate online, iar timp de săptămâni a primit până la 600 de apeluri pe zi. Paparazzii de la ușa casei ei erau ca o „paradă”, iar amenințările cu moartea au fost în jur de 50-60.

Situația s-a mai ameliorat acum, spune ea. A găsit terapeuți pentru copii și a început să joace tenis.

Cum a fost relația cu Byron după incident

Deși ea și Byron au păstrat legătura pentru scurt timp, schimbând „sfaturi de gestionare a crizelor”, au decis că „a vorbi unul cu altul ar fi prea greu pentru a trece peste și a se vindeca” și nu s-au mai întâlnit.

Byron nu a făcut niciun comentariu public.

Un fals comunicat atribuit lui, cu versuri Coldplay, a circulat online după concert, iar Astronomer a clarificat că Byron nu a comentat.

„Astronomer respectă valorile și cultura care ne ghidează de la înființare. Liderii noștri trebuie să fie un exemplu în ceea ce privește comportamentul și responsabilitatea”, a transmis compania.

Ulterior, Astronomer a anunțat: „Andy Byron și-a dat demisia, iar Consiliul de Administrație a acceptat-o”.