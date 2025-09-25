Răsturnare de situaţie în cazul amanţilor surprinşi de "kiss cam" la concertul Coldplay. Și soţul femeii era la eveniment cu amanta

Scandalul a explodat la concertul Coldplay din Boston, când camera Jumbotron i-a surprins pe Kristin (52 de ani) și pe Byron (50 de ani) într-un sărut pasional. Sursa foto: Captură video Instagram

Ziarul britanic Times, preluat de La Repubblica a revenit cu amănunte incredibile din cazul verii, cu o exclusivitate care dezvăluie că mariajul lui Kristin Cabot s-a încheiat cu săptămâni înainte ca imaginile în care era îmbrăţişată de şeful ei Andy Byron să devină virale.

Soțul lui Kristin Cabot, fosta directoare de resurse umane de la compania americană Astronomer, care s-a aflat în centrul scandalului "kiss cam" după ce a fost filmată îmbrățișată de șeful ei, Andy Byron, în timpul unui concert Coldplay, ar fi participat la același concert alături de o altă femeie. Ziarul britanic The Times a dezvăluit acest lucru în exclusivitate despre ceea ce a devenit una dintre cele mai fierbinți știri ale verii anului 2025.

Reacția femeii, care s-a ascuns când s-a văzut filmată, a alimentat suspiciunile de infidelitate, dar, potrivit unei surse intervievate de Times, femeia se despărţise deja de soțul ei, Andrew Cabot, și locuiau separat de câteva săptămâni.

"El era de fapt la același concert Coldplay", a declarat sursa, contrar relatărilor anterioare conform cărora se afla în Japonia. "Erau deja separați la momentul respectiv; despărțirea lor a fost amiabilă. Kristin era cu niște colegi de muncă, iar Andrew era cu o femeie care este acum iubita lui".

Sursa a adăugat că femeia suprinsă de "kiss cam" nu se "ascundea" de fapt, dar că situația jenantă ar fi putut proveni din relația nepotrivită cu șeful său. După incident, Byron a demisionat din funcția de CEO al companiei americane de inteligență artificială, iar Cabot a părăsit compania la scurt timp după aceea.