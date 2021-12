Decizie istorică: o piaţă din Paris va primi numele lui George Enescu

Piaţa George Enescu se află în vecinătatea operei Garnier din Paris, locul în care compozitorul şi violonistul român şi-a petrecut cea mai mare parte a vieţii în Franţa.

Discuțiile au început acum mai bine de un an când am aflat că 2021 va fi anul Enescu, anul în care s-au împlinit 140 de ani de la naştere. A fost cea de-a 25-a ediție a Festivalului Enescu şi a fost un an plasat sub patronajul celor doi român şi francez.

Deci existau toate ingredientele pentru a începe demersurile pentru a găsi acest loc de memorie emblematică în Paris.

Am început să discutăm cu primăria Parisului şi cu sectorul unde se află opera din Paris pentru că am ţinut mult ca acest loc de memorie pentru George Enescu să fie în sectorul în care el a trăit", a spus Luca Niculescu, ambasadorul României la Paris, la Antena 3.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal