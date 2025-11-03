Decizie istorică: românii pot cere despăgubiri pentru efectele vaccinării anti-Covid. Explicațiile purtătorului de cuvânt al ÎCCJ

Românii pot cere despăgubiri pentru efectele adverse ale vaccinului anti-COVID și în baza Codului civil. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrattiv)

Purtătorul de cuvânt al Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), Victor Alistar, a explicat, la Antena 3 CNN, decizia istorică pronunțată de ÎCCJ în ceea ce privește răspunderea statului față de românii care s-au vaccinat anti-COVID. Astfel, Înalta Curte a decis că românii pot cere despăgubiri pentru potențialele efecte adverse ale imunizării și de la statul român, nu doar de la producătorul vaccinului. Alistar a explicat că hotărârea prevede, în esență, că orice prejudiciu provocat de stat persoanelor fizice sau juridice într-o situație de urgență, precum o pandemie, în care statul impune anumite decizii, trebuie reparat tot de stat.

Victor Alistar a explicat că decizia ÎCCJ reprezintă aplicarea principiului statului de drept, adică statul are marja de a interveni ca să apere binele comun, dar atunci când drepturile și libertățile cetățenilor sunt afectate, tot statul are datoria să ofere reparații.

„În esență, ce reprezintă această decizie? E aplicarea principiului statului de drept, în care drepturile și libertățile sunt gaantate. Pe de-o parte în situații de calamități, stări de urgențe, de pandemii, statul are marja de a interveni pentru a apăra binele general.

Cu toate acestea, în măsura în care intervențiile pe care le face sunt de natură a prejudicia anumite persoane statul de drept garantează că drepturle și libertățile acestora se pot apăra pe calea instanțelor judecătorești.

Justiția este cea care până la urmă este interfața cetățeanului pentru a pune această balanță corectă între dreptul și necesitatea statului de interveni în situații de urgență pentru interes general și în același timp garantarea reparării oricăror prejudicii care ar putea fi create persoanelor fizice sau juridice”, a spus Alistar la Antena 3 CNN.

Purtătorul de cuvânt al ÎCCJ a atras atenția că Înalta Curte a decis doar că există dreptul pentru a solicita reparații nu și dacă există vreo culpă în acest caz.

„Decizia Înaltei Curți vine și spune că în această chestiune orice persoană prejudiciată se poate adresa atât în baza dreptului comun pentru culpa proprie și urmează să se vadă când se va intra pe fondul cauzei dacă se rețin sau nu culpe și pentru cine se rețin aceste culpe, cât și producătorul care a furnizat soluția cu care s-a răspuns la situația de urgență în regimul de urgență.

ÎCCJ spune statul de drept înseamnă garantarea drepturilor și libertăților cetățenești, chiar și în situația în care măsurile au fost consiederate necesare. Orice prejudiciu trebuie reparat, acesta este și fundamentul în baza căruia statul are dreptul să acționeze. Trebuie să înțelegem că justiția e cea care trebuie să permită dreptul la reparație”, a explicat Victor Alistar.

Acesta a explicat și traiectoria dosarului în justiția românească.

„Trebuie menționat un pic cadrul. Reclamanta, o persoană fizică, s-a adresat tribunalului solicitând repararea prejudiciului cauzate de efectele adverse ale vaccinării de la firma producătoare, dar și de la Ministerul Sănătății și de la statul român prin Ministerul de Finanțe. Tribunalul a spus că nu poate să stea statul ca pârât într-un asemenea proces și am respins acțiunea pe excepția calității procesuale pasive. Deci nu s-a intrat în identificarea unor eventuale culpe și atrageri de răspunderi.

Reclamanta a făcut apel la Curtea de Apel, iar Curtea de Apel a venit și a spus statul poate să stea astfel cum și-a întemeiat reclamanta și este susceptibil de a sta ca pârât. Astfel încât, pe excepție, Curtea de Apel a decis că trebuie să rămână și statul român în proces pentru determinarea eventualelor responsabilități dacă se vor identifica.

Ministerul Sănătății, statul român prin Ministerul Finanțelor, dar și Guvernul României au declarat recurs împotriva deciziei Curții de Apel la Înalta Curte de Casație și Justiție spunând că ei nu au de ce să stea în acest proces, nu au cum să răspunde ei pe eventuale defecte ale produsului, că întâi trebuie să se rezolve această chestiune și dup-aceea răspunderea pe drept comun.

ÎCCJ, analizând, a constatat că se poate chema și statul, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor, în litigiu pentru a se determina dacă răspunderea e pe dreptul comun sau pe legea specială”, a mai spus purtătorul de cuvânt al ÎCCJ.