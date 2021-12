Deputat PNL, după episodul Șoșoacă-Goracci: ”Un parlamentar ar trebui să aibă aviz de la un medic psihiatru”

„Eu cred că a provocat acest scandal pentru că se hrăneşte din astfel de episoade. Am avut o discuţie cu mai mulţi colegi ai mei, mă gândesc foarte serios să votez o iniţiativă legislativă care se află în Camera Deputaţilor, care prevede că nu poate fi validat un parlamentar până nu are un aviz de la un medic psihiatru”, a declarat Gigel Ştirbu la emisiunea Talk News de la Profit TV.

Soțul Dianei Șoșoacă a fost audiat luni și a fost pus sub control judiciar după ce un polițist a depus reclamație împotriva sa pentru că ar fi fost lovit. Incidentul s-a petrecut în cursul zilei de sâmbătă, în incinta cabinetului de avocatură al Dianei Șoșoacă, când o echipă de jurnaliști din Italia a ajuns acolo pentru a realiza un interviu cu senatoarea.

Lucia Goracci, jurnalista care trebuia să realizeze interviul cu Diana Șoșoacă, a depus plângere penală la Secţia 4 de Poliţie din București împotriva senatoarei. Aceasta a precizat că soţul senatoarei, Dumitru-Silvestru Șoșoacă, a muşcat-o de mână.

„Am intrat în biroul de avocatură al doamnei Şoşoacă şi ne-a întâmpinat cu o atitudine zâmbitoare având pe masă mai multe alune şi covrigei. Când a început filmarea eu am rămas pe hol şi am văzut că soţul ei a adus în birou un sac negru în care a spus că se îngroapă persoanele decedate dezbrăcate, după care am văzut cum acesta l-a luat apoi în bucătărie.

După acel moment doamna Şoşoacă a devenit nervoasă şi agresivă. Intră în conflict şi spune că dacă nu îi convin condițiile pe care ea le hotăraște poate să plece. În acel moment echipa de la RAI 1 s-a pregătit să plece. A ieșit în hol dar doamna Şoşoacă a apărut şi a închis uşa zicând că nu ieșim nicăieri. A spus ulterior soțului să sune la Poliţie după ce a început să țipe, apoi un alt bărbat a intrat în casă", spune jurnalista Lucia Goracci care subliniază că în acel moment a fugit pe scara blocului.

La instrucțiunile ministrului Di Maio, ambasadorul Italiei în România a cerut guvernului României lămuriri imediate despre scandalul dintre Diana Șoșoacă și jurnaliștii italieni de la RAI veniți în casa ei pentru a realiza un interviu.

Ambasadorul și-a exprimat surprinderea și nemulțumirea și a cerut autorităților române competente să investigheze cele întâmplate. Mai mult, sindicatul jurnaliştilor din Italia cere explicaţii oficiale Guvernului României după ce soţii Şoşoacă sunt acuzaţi de sechestrare şi ultraj în cazul echipei de jurnalişti străini.

