Poliția Română, anunț de ultimă oră după acuzațiile din scandalul Șoșoacă

Acesta a refăcut filmul evenimentelor din momentul în care Poliția a ajuns la biroul sentatoarei Diana Șoșoacă. Oamenii legii cercetează în aceste momente acuzațiile care i se aduc Dianei Șoșoacă și soțului acesteia.

Georgian Drăgan a precizat că jurnaliștii italieni s-au prezentat de bună voie la Poliție pentru a face plângere și nu au ajuns acolo conduși de oamenii legii.

"Fac precizarea că împotriva jurnaliștilor din Italia nu a fost dispusă nicio măsură preventivă, ci doar au fost informați cu privire la posibilitatea depunerii unei plângeri și lămurirea tuturor aspectelor sesizate. De asemenea, toate activitățile procedurale desfășurate de polițiști s-au derulat sub derularea strictă a procurorului de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului1.

În continuare, în această cauză, se efectuează cercetări pentru infracțiunile sesizate, respectiv lipsire de libertate sau lovire și alte violențe, în baza plângerii formulate de către jurnalista din Italia, lovire sau alte violențe, violarea sediului vieții private și violarea sediului profesional, în baza plângerii formulate de către apelanta la 112 și ultraj, având în vedere faptul că un polițist a fost agresat de soțul apelantei ", a spus Drăgan.

Față de soțul Dianei Șoșoacă, cercetat de polițiști pentru ultraj, a fost deja dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, a mai precizat comisarul-șef Georgian Drăgan.

Lucia Goracci, primul interviu după scandalul cu familia Şoşoacă: "Soţul senatoarei m-a agresat sub nasul poliţiştilor"

Lucia Goracci, jurnalista din Italia implicată în scandalul din casa senatoarei Diana Şoşoacă, a vorbit în presa din Italia despre evenimentele la care a fost martoră.

"Comportamentul senatoarei a fost determinat probabil de faptul că şi-a dat seama că nu ar fi trebuit să se aştepte că va putea să-şi ţină, fără oprelişti, discursul ei.

Când am încercat să-i spun că trebuie să rămânem riguros la fapte, dânsa a improvizat, pentru a-şi continua spectacolul propagandistic. Ne-a închis în birou şi a chemat poliţia, aducându-ne acuzaţii neverosimile pentru că noi n-aveam cum să facem aşa ceva.

Noi nu puteam fi decât ceea ce eram, iată. Acesta era obiectivul", susţine jurnalista italiană.

"Atunci când mă invită să plec se repede, se aşază în faţa uşii. Se ridică şi bărbaţii care erau prezenţi, printre care şi soţul ei. Încep să ne ameninţe şi ea sună la 112 şi spune că sunt nişte persoane care se dau drept jurnalişti şi ameninţă şi încearcă să fure ceva", a spus Lucia Goracci.

Lucia Goracci a mai spus într-un interviu la Rai 1 că Diana Şoşoacă le-a spus poliţiştilor că jurnaliştii italieni ar avea droguri.

"Soţul îi spune la un moment dat fetei românce, jurnalista Delia Marinescu, cu care eram ce fac eu cu voi acum, vă dau afară".

Lucia Goracci îi acuză pe politişti că sunt vinovaţi în acest caz. "Soţul (Silvestru Șoșoacă - n.red.)m-a agresat cu poliţiştii de faţă"

"Aceşti agenţi s-au dus în birou unde cei trei colegi ai mei erau în continuare ţinuţi închişi, care era, de fapt, privaţi de libertate fără de a putea pleca de-acolo, din acel loc.

A mai avut loc un alt episod, acest domn, sub ochii poliţiştilor a sărit să lovească, soţul senatoarei, chiar cu poliţiştii de faţă m-a agresat sub nasul poliţiştilor şi chiar pe unul dintre ei", a mai spus Lucia Goracci.

Este scandal internaţional în cazul Dianei Şoşoacă

Sindicatul jurnaliştilor din Italia cere explicaţii oficiale Guvernului României după ce soţii Şoşoacă sunt acuzaţi de sechestrare şi ultraj în cazul echipei de jurnalişti străini.

În plângerea penală de zece pagini depusă la Secția 4 de Poliție din București împotriva Dianei Șoșoacă, jurnalista italiană Lucia Goracci susține că soțul senatoarei, Dumitru-Silvestru Șoșoacă, a mușcat-o de mână.

"Am intrat în biroul de avocatură al doamnei Şoşoacă şi ne-a întâmpinat cu o atitudine zâmbitoare, având pe masă mai multe alune şi covrigei. Când a început filmarea eu am rămas pe hol şi am văzut că soțul ei a adus în birou un sac negru, în care a spus că se îngroapă persoanele decedate dezbrăcate.

Am văzut cum acesta l-a luat apoi în bucătărie.

După acel moment doamna Şoşoacă a devenit nervoasă şi agresivă. A spus că nu le convin condițiile pe care ea le hotăraște, jurnaliștii pot să plece.

În acel moment echipa RAI 1 s-a pregătit să plece. A ieșit în hol dar doamna Şoşoacă a apărut şi a închis ușa zicând că nu plecăm nicăieri. A spus ulterior soțului să sune la Poliție(...)", declară jurnalista Lucia Goracci, menționând că a reușit să evite să fie sechestrată, fugind pe scara blocului.

La aproximativ 10 minute Poliția s-a prezentat la fața locului, moment în care soțul senatoarei a început să-i împingă pe jurnaliștii italieni.

Goracci spune că soțul senatoarei i-a smuls masca de pe faţă şi a lovit-o în braț, după care a mușcat-o de mână.

"M-a mușcat de mână şi apoi am ieșit afară", menționează jurnalista în plângerea penală formulată după scandal.

