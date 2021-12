Primele imagini din interior, din timpul scandalului Șoșoacă - jurnaliștii italieni. Mihai Gâdea: ”Imaginile vorbesc!”

În filmările făcute publice se vede cum ea îi cere soțului să cheme poliția, pe motiv că jurnaliștii italieni ar fi intrat abuziv în casă.

Lucia Goracci, mărturie exclusivă: "Soţul Dianei Şoşoacă m-a muşcat de mână"

Lucia Goracci, reputată jurnalistă din Italia, corespondent de război în mai multe zone de conflict, a precizat în plângerea penală de zece pagini depusă la Secţia 4 de Poliţie din București împotriva Dianei Șoșoacă că soţul senatoarei Dumitru-Silvestru Șoșoacă a muşcat-o de mână.

„Am intrat în biroul de avocatură al doamnei Şoşoacă şi ne-a întâmpinat cu o atitudine zâmbitoare având pe masă mai multe alune şi covrigei. Când a început filmarea eu am rămas pe hol şi am văzut că soţul ei a adus în birou un sac negru în care a spus că se îngroapă persoanele decedate dezbrăcate, după care am văzut cum acesta l-a luat apoi în bucătărie.

După acel moment doamna Şoşoacă a devenit nervoasă şi agresivă. Intră în conflict şi spune că dacă nu îi convin condițiile pe care ea le hotăraște poate să plece. În acel moment echipa de la RAI 1 s-a pregătit să plece. A ieșit în hol dar doamna Şoşoacă a apărut şi a închis uşa zicând că nu ieșim nicăieri. A spus ulterior soțului să sune la Poliţie după ce a început să țipe, apoi un alt bărbat a intrat în casă", spune jurnalista Lucia Goracci care subliniază că în acel moment a fugit pe scara blocului.

La aproximativ 10 minute Poliţia s-a prezentat la faţa locului şi soţul senatoarei a început să împingă jurnaliştii italieni. După care soţul senatoarei Diana Şoşoacă i-a smuls masca de pe faţă şi a lovit-o în braț, după care a muşcat-o de mână.

M-a muşcat de mână şi apoi am ieșit afară", spune jurnalista Lucia Goracci în plângerea penală formulată după scandalul de astăzi.

Val de plângeri penale în urma scandalului

Soţul senatoarei Diana Șoșoacă va fi cercetat pentru ultraj, după ce ar fi lovit un polițist.

Jurnaliștii italieni sunt acuzați de loviri şi alte violențe, violare de domiciliu şi încălcarea vieții private.

Și jurnaliștii îi acuză pe soții Șoșoacă de loviri şi susțin că au fost reținuti în apartament împotriva voinței lor.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal