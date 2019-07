Descoperire teribilă lângă Cernobîl. Expert în radiații: Multe lucruri de aici te pot ucide, dar acesta este cel mai letal!

sursa foto: pixabay

„Gheara” unui buldozer folosită la debarasarea grafitului după accidentul de la Cernobîl a fost gasită abandonată într-o pădure din apropiere.

Utilajul este atât de radioactiv încât o singură atingere poate ucide o persoană, chiar şi la 33 de ani de la producerea dezastrului nuclear, scrie Gândul.

Rob Maxwell, un expert în radiaţii, a descoperit „gheara radioactivă” în timpul unui tur turistic al Pripyatului, oraşul evacuat din Ucraina.

„Există multe lucruri în această zonă care, atinse mai mult timp, te vor ucide cu siguranţă, dar „gheara” este cel mai periculos, deoarece nu este ancorată şi nici inaccesibilă, precum restul pericolelor nucleare”.

„Gheara” ruginită a fost folosită la îndepărtarea grafitului ultra-radioactiv din miezul distrus al centralei nucleare, în urma dezastrului din 26 aprilie 2019.

Maxwell a mai povestit: „Am pus mâna în interior deoarece am vrut să citesc radiaţiile cu instrumentul Geiger. Era îngrijorat? Da, dar sunt îngrijorat mereu. Ghidul îmi tot spunea: „Să n-o atingi, să N-O atingi!” Aşa că am pus mâna repede şi am scos-o. Nu a fost simplu să citesc, deoarece Geiger-ul urca foarte rapid şi, din cauza faptului că este o citire digitală, de fiecare dată când făceam o fotografie eram între valori şi îmi apărea un ecran negru”, a mai spus Maxwell.