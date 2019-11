Dezastru pentru cei care au centrale de apartament. Ce se va intampla iarna aceasta

Dezastru pentru cei care au centrale de apartament. Acestia ar putea sa inghete la iarna, din cauza celebrei Ordonante 114, care destabilizeaza Romania si chiar impinge la importuri masive de gaz.

Aparent nu vor fi suficiente gaze pentru a alimenta toti consumatorii si nici pana la aceasta ora Transgaz nu a semnat contractul pentru a cumpara gaze rusesti din Ucraina, scrie digi24.ro.

Astfel ca importurile de gaze ale Romaniei in luna august 2019 s-au ridicat la 2.229.828 MWh, de 3,5 ori mai mult decat in aceeasi luna a anului trecut, conform datelor publicate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) şi analizate de Agerpres.

ANRE a publicat preturile de import, care au avut o medie de 81,79 lei pe MWh. Comparativ, pretul gazelor de productie interna fiind in luna august cu 35% mai mare, adică 110 lei pe MWh, dupa cum ne arata datele Bursei Romane de Marfuri.

Pana acum, pretul gazelor romanesti era cu mult mai mic decat al celor de import, dar totul s-a inversat ca urmare a OUG 114/2018, aprobata in decembrie 2018. In acest sens, actul normativ a dispus plafonarea la 68 de lei/MWh a gazelor de productie interna timp de trei ani, cu toate ca piata fusese complet liberalizata din 2017.