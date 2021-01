Dezinfectantii profesionali – o alegere responsabila si corecta!

Facem referire aici la spitale, clinici, magazine care ofera bunuri de larg consum, dar si institutii sau fabrici care produc bunuri indispensabile. Astfel, in aceste domenii de activitate, devine necesara folosirea de dezinfectanti profesionali, produse care au un efect rapid si garantat, prevenind astfel raspandirea agentilor patogeni si diminuand riscul de contaminare biologica.

Ce sunt dezinfectantii profesionali?

Acestea sunt produse de prima calitate, care au confirmata actiunea de eliminare a anumitor agenti patogeni, impartiti pe clase. De aceea, este necesar sa apelam la produse profesionale cu rol de dezinfectare care acopera o paleta larga de efecte, precum efectul bactericid, efect virucid, fungicid sau levuricid.

Iti recomandam astfel www.dezinfectanti.ro, o companie autohtona cu experienta in acest domeniu, care produce si comercializeaza dezinfectanti profesionali pentru maini sau pentru suprafete. In oferta acestei companii vei gasi o multitudine de produse dedicate combaterii raspandirii si dezvoltarii agentilor patogeni, care beneficiaza de activitate confirmata in laboratoarele de specialitate din tara si strainatate.

Alaturi de gama de dezinfectanti profesionali, vei putea achizitiona si produse dedicate curateniei si igienizarii, care pot fi folosite atat pentru combaterea noului virus, cat si pentru a preveni si combate alte afectiuni cu transmitere directa sau indirecta.

Beneficiind de un efect biocid garantat, dezinfectantii marca 5K de la Dezinfectanti.ro sunt o optiune viabila in orice spatiu tranzitat, fie ca vorbim de mediile casnice, fie de medii profesionale sau comerciale.

De asemenea, daca detii un astfel de sediu inca deschis, cu siguranta nu iti doresti ca intreg spatiul sa se inchida din cauza infectarii unui angajat sau sa pui in pericol sanatatea celor care tranziteaza respectivul spatiu. Fa o alegere responsabila si corecta si apeleaza la gama de dezinfectanti de pe Dezinfectanti.ro!

Chiar daca politicile care vizeaza reglarea fluxului de persoane sunt destul de stricte in ultima perioada, se impun si extra metode de precautie cu privire la masurile de igiena si sanitizare ale spatiilor in cauza.

Prin urmare, va trebui sa te asiguri ca atat personalul, cat si cei care tranziteaza spatiul respectiv au acces la toate mijloacele necesare pentru combaterea riscului de propagare a agentilor patogeni. Acestia, fie ca vorbim de bacterii, virusuri sau alte microorganisme, pot fi transmisi atat prin contact direct, de la un individ la altul, cat si indirect, de pe diverse suprafete.

Acesta este si motivul pentru care va trebui sa ai in vedere achizitionarea a doua produse distincte: dezinfectanti profesionali pentru maini, precum si dezinfectanti pentru suprafete!

Alege sa fii precaut si sa pui un accent deosebit pe siguranta spatiilor pe care le administrezi sau in care iti desfasori activitatea. Intra pe Dezinfectanti.ro si descopera o gama intreaga de produse 5K, dedicate mentinerii unui mediu curat si sigur. Comanda online produsele profesionale de dezinfectare sau curatenie si beneficiaza de protectie si siguranta, la un pret avantajos!