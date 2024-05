Direcția Generală Anticorupție a Ministerului Afacerilor Interne, 19 ani de activitate

Astăzi, 29 mai, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, a avut loc evenimentul dedicat împlinirii a 19 ani de activitate a Direcției Generale Anticorupție (DGA).

Sursa foto: Facebook/Direcția Generală Anticorupție

Ceremonia a fost organizată sub forma unei dezbateri de idei asupra rolului avut până în prezent de Direcția Generală Anticorupție în privința asigurării integrității personalului MAI și al altor instituții publice, dar, în special, asupra viitorului Direcției în arhitectura Statului Român.

La eveniment au participat ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, doamna Nicoleta Pauliuc – președinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat, domnul Laurențiu Dan Leoreanu, președinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților, Excelența Sa, domnul Nicolas Warnery, ambasadorul Republicii Franceze în România, Excelența Sa, domnul Victor Chirilă, ambasador al Republicii Moldova în România, Excelența Sa, domnul Alfredo Maria Durante Mangoni, ambasadorul Republicii Italiene în România, Excelența Sa, domnul Radko Vlaykov, ambasadorul Republicii Bulgaria la București, domnul Sebastian Vălean, prim adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, doamna Alina Albu, procuror șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și domnul Viorel Cerbu, consilier al procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, precum şi reprezentanți ai Ambasadei Statelor Unite ale Americii, Germaniei, Regatului Țărilor de Jos, Austriei, Regatul Marii Britanii și Irlandei de Nord și Ucrainei.

Au fost, de asemenea, prezenți parteneri instituționali din structurile de aplicare a legii, reprezentanții instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării ţării şi securităţii naţionale, ai structurilor din Aparatul Central al MAI, șefii de armă, precum și șefii din structura centrală a DGA și șefii serviciilor județene anticorupție.

Principalele declarații făcute în cadrul evenimentului:

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne

„Nu exista leadership fără integritate.”

„Prioritățile dumneavoastră trebuie să fie în strânsă legătură cu prioritățile Ministerului. În măsura în care MAI și-a propus să acționeze în combaterea traficului de droguri.”

„Dacă vorbim de luptă contra clanurilor. Trebuie să ne asigurăm că toată lumea luptă contra clanurilor.”

„Dacă noi ne-am propus şi am reuşit graţie efortului poliţiştilor de frontieră şi al liderilor lor centrali şi locali de a reduce migraţia într-un an la toate frontierele cu 73 la sută, asta e o performanță și trebuie apreciată. Dar, la fel, ştim bine că mai sunt găuri de astupat. Şi atunci e normal că trebuie să vă uitaţi şi dumneavoastră în zona aceea.”

„Urmează alegeri cruciale pentru viaţa noastră. Cei care intră în competiţia politică trebuie să o câştige politic.”

„Am cerut MAI şi voi cere MAI să rămână neutru, şi să rămână neutru, nu doar la nivel principal, al conducerii, aici nu este niciun dubiu, ci până la ultimul angajat al ministerului din teritoriu. Ne vom asigura de acest lucru! Şi ne vom asigura că cei care se abat de la acest principiuvor suporta consecinţele legii.”

„Este un moment bun de a privi nu doar în urmă ci şi în perspectivă. Vă rog să o faceţi cu încredere, vom dezvolta DGA, se va dezvolta Ministerul în anii care vin, exista o nevoie acută de siguranţă publică şi de integritate, e nevoie mai mult decât oricând de dumneavoastră. Pe lângă comanda socială va veni şi sprijinul pe canale democratice pentru lege, ordine, siguranţă, justiţie. E o provocare care devine aproape existenţiala pentru democraţie. (...) Vă rog să fiţi conştienţi, sunteţi în tranşee, în linia întâi, şi nu sunt alţii care să facă treaba dumneavoastră. Am încredere că o să o faceţi cu onoare şi integritate. Succes şi La mulţi ani!”

Comisar șef de poliție Ovidiu-Ciprian Antohe - Împuternicit Director General al Direcției Generale Anticorupție

Direcția Generală Anticorupție reprezintă un pilon esențial al asigurării domniei legii, element definitoriu al statului de drept, contribuind, prin activitățile de prevenire și combatere a corupției în rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne – principala instituție publică responsabilă de prevenirea și combaterea faptelor antisociale, la garantarea aplicării întocmai și la timp a normelor de drept.

Nicoleta Pauliuc - preşedinte Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională – Senat

Eforturile pe care le faceţi constant pentru a asigura standardele de integritate şi comportamentul etic în rândurile angajaţilor MAI nu trec neobservate. Din punctul meu de vedere DGA reprezintă pentru standardele de integritate o instituţie la fel de importantă ca ANI şi DNA.

Laurenţiu-Dan Leoreanu - preşedintele Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională – Camera Deputaților

Sunt 19 ani de la înfiinţare, timp în care DGA s-a consolidat ca instituţie, dobândiind un nivel consolidat de maturitate, fiind pregătit să actioneze profesionist în scopul asigurării integrităţii profesionale şi credibilităţii tuturor angajaţilor.

Viorel Cerbu - consilier al procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie

Împreună, şi când spun împreună mă refer la DNA şi DGA, împreună am fundamentat cu titlu de pionierat abordarea anumitor metode speciale de cercetare şi tot împreună am adus importante inovaţii în modul în care am realizat diferite procedee probatorii.

Alina Albu, procuror – șef DIICOT

Corupţia este o rugină care afectează toate societăţile actuale. Nu s-a oprit niciodată si probabil că nu se va opri niciodată. Datoria dumneavoastră şi a noastră este să o cercetăm, să o combatem, dar cel mai mult să o prevenim. Vreau să sper că vom ajunge în momentul în care prevenţia este atât de puternică încât să ajungem ca numărul de cazuistica să fie spre zero.

Aurel-Sebastian Vălean - Prim-adjunct al Procurorului General al României

DGA este un acronim care astăzi primeşte conturare, forță, așa cum valorile europene ne-au învăţat că orice fel de instituţie cu acronim din 3 litere este o instituţie puternică și cu care nu se glumeşte.

Informații suplimentare

Direcția Generală Anticorupție a fost creată în anul 2005, ca structură specializată în prevenirea și combaterea corupției în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Operaționalizarea acestei structuri s-a bucurat de susținerea specialiștilor Uniunii Europene.

În cei 19 ani de activitate, Direcția Generală Anticorupție și-a demonstrat nu doar utilitatea în prevenirea și combaterea corupției la nivel instituțional, ci a devenit o structură de elită, modernă, dovedind flexibilitate și o capacitate crescută de adaptare la provocările sociale.