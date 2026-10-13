Directoarele de la „Lazăr” și „Caragiale” au picat concursul pentru funcții. „Am avut senzația că vor să arate că suntem tâmpiți”

Ionela Neagoe, directoarea Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” (D) și Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național „I.L. Caragiale” (S). Colaj foto: Andreia Bodea și Ionela Neagoe / Facebook

Două dintre directoarele celor mai prestigioase Colegii Naționale din România au fost eliminate din concursul de directori, chiar după prima probă. Ionela Neagoe, directoarea Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” și Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național „I.L. Caragiale”, ambele din București, au spus că problema princpială a fost timpul prea scurt pentru rezolvare, dar că au existat și diverse probleme tehnice. „Când am văzut cât de alambicate erau subiectele, am avut sezația ca vor să demonstreze că suntem tâmpiți”, a spus Ionela Neagoe, scrie publicația Educație Privată.

Ceșe două Colegii Naționale au avut rezultate foarte bune la examenele naționale din ultimii ani și au o reputație foarte bună la nivel național. Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” a fost prima școală pilot din România, proiect început în mandatul Ionelei Neagoe. An de an, colegiul s-a aflat printre primele licee la nivel național în clasamentul rezultatelor de la Bacalaureat.

Cele două directoare au spus că principala problemă a fost timpul prea scurt de rezolvare. În plus, Ionela Neagoe a subliniat că au existat și diverse probleme tehnice.

„Când am văzut cât de alambicate erau subiectele, am avut sezația ca vor să demonstreze că suntem tâmpiți. Zece minute îți lua numai să citești subiectele. Cred că pe ultimele patru le-am bifat fără să citesc, fiind conștientă că nu o să iau. Aș vrea ca cei din Minister sa dea testul, tot într-o oră, să vedem ce reușesc. Problema mare a fost timpul. Niște oameni cu un istoric bun de management sunt niște oameni obosiți. Au fost subiecte prea lungi. Mi s-a părut că intenția nu e să se verifice capacitățile logice. Nu a funcționat nici aparatura. Toată sala a mers la corectură umană”, a spus Ionela Neagoe.

Și Andreia Bodea este de acord cu ea.

„Timpul a fost problema. Fiecare item avea un text lung, cu informație foarte multă. Nu a fost problema dificultatea, ci raportul cantitate-timp. Trebuia la limită, un minut și trei sferturi – două minute, să citești fiecare cerință de două-trei ori, ca să te gândești la rezolvare. Iar variantele de răspuns erau ele însele redactate lung. Mi-a lipsit un punct, pentru că nu am mai avut timp. Acest concurs a fost prost conceput. Stau și mă intreb ce s-a urmărit până la urmă. Trebuia să fie o singură probă scrisă și un interviu”, a adăugat Bodea.