Diseară, de la 21:00, la Sinteza Zilei, Grindeanu și Kelemen anunţă soarta Guvernului. Apoi Oprah Winfrey, față în față cu Mihai Gâdea

Oprah și Mihai Gâdea. sursa foto: Antena 3 CNN

Diseară, de la ora 21:00, România poate afla cine o va conduce în lunile următoare. La Sinteza zilei, pe Antena 3 CNN, oamenii de la care depinde viitorul Guvernului vin față în față cu Mihai Gâdea, iar seara se încheie cu un interviu de talie mondială: Oprah Winfrey, femeia care a schimbat pentru totdeauna felul în care se face televiziune.

Țara traversează una dintre cele mai tensionate perioade politice din ultimii ani, iar întrebarea pe care și-o pun acum milioane de români este simplă, chiar dacă răspunsul nu este deloc: cine va fi la Palatul Victoria?

Pe masă se află trei scenarii, iar fiecare dintre ele ar duce țara pe un drum diferit. Ilie Bolojan poate rămâne în fruntea Guvernului, Parlamentul poate acorda votul de încredere noului Cabinet propus de Luca Niculescu sau, dacă nimeni nu reușește să strângă majoritatea, România poate ajunge la alegeri anticipate.

Un guvern nu poate funcționa fără votul de încredere al deputaților și senatorilor, iar Constituția stabilește clar și ce se întâmplă dacă blocajul se prelungește: atunci când Parlamentul respinge cel puțin două propuneri de guvern și nu acordă votul de încredere în 60 de zile de la prima solicitare, președintele are dreptul să dizolve Legislativul, iar românii sunt chemați din nou la urne.

Tocmai de aceea, deciziile pe care le vor lua în zilele următoare cele mai importante partide din Parlament contează atât de mult, iar doi dintre liderii care au cheia acestei ecuații vor vorbi diseară, în direct, la Antena 3 CNN.

Sorin Grindeanu face marele anunț

Președintele PSD va spune, în premieră, dacă partidul său va vota sau nu Guvernul Luca Niculescu, un răspuns pe care atât clasa politică, cât și piețele și cancelariile occidentale îl așteaptă cu sufletul la gură.

Votul social-democraților cântărește greu în orice calcul parlamentar, iar poziția pe care o va anunța Grindeanu poate deschide drumul noului Guvern sau, dimpotrivă, îl poate bloca înainte ca acesta să apuce să depună jurământul.

Kelemen Hunor, decizia care poate înclina balanța

Liderul UDMR va spune, tot în premieră, dacă formațiunea sa susține noul Executiv, iar în actuala configurație parlamentară, acest anunț ar putea fi decisiv.

UDMR nu are cel mai numeros grup din Parlament, însă într-o negociere atât de strânsă, voturile Uniunii pot face diferența dintre un guvern care trece și unul care pică, motiv pentru care Kelemen Hunor a devenit, în aceste zile, unul dintre cei mai căutați oameni din politica românească.

Și apoi, interviul anului: Oprah Winfrey

După ce telespectatorii vor afla ce se întâmplă cu Guvernul, Sinteza zilei continuă cu un moment de televiziune cum rar se întâmplă în România: Oprah Winfrey, supranumită regina televiziunii mondiale, față în față cu Mihai Gâdea.

Timp de 25 de ani, „The Oprah Winfrey Show” a intrat în casele a zeci de milioane de oameni din întreaga lume, iar Oprah a ajuns să fie una dintre cele mai influente femei ale planetei, o jurnalistă și o producătoare care a dovedit că o conversație sinceră poate schimba destine.

Interviurile ei au făcut istorie, de la discuția cu Michael Jackson din 1993, urmărită de aproape 90 de milioane de oameni, până la mărturiile Prințului Harry și ale lui Meghan Markle din 2021, care au zguduit familia regală britanică.

Acum, Oprah Winfrey stă de vorbă cu Mihai Gâdea, într-un interviu pe care telespectatorii Antena 3 CNN îl vor putea urmări în exclusivitate.

O seară pentru istorie

Decizia PSD, decizia UDMR și un interviu cu una dintre cele mai cunoscute femei din lume, vor fi toate în aceeași seară, într-o ediție specială a emisiunii Sinteza zilei.

Diseară, de la ora 21:00, pe Antena 3 CNN și pe antena3.ro.